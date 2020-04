Extremadura está "en una buena posición de salida" para comenzar la desescalada

Rd./Ep.

La tasa de reproducción de contagio del Covid-19 en Extremadura está por debajo del 1, lo que "es una buena noticia" para la Comunidad Autónoma.

Así lo ha transmitido este martes el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en Mérida, en la que ha hablado de la situación actual del coronavirus en la región.

A su entender, estar por debajo del 1 coloca a la región "en una buena posición de salida" para comenzar la desescalada cuando lo decida el Gobierno central. No obstante, el titular extremeño de Sanidad considera que son datos que hay que tomar "con cautela y no confiarse".

Igualmente, ha recalcado que el principal objetivo en la lucha contra el coronavirus siguen siendo las residencias de mayores donde hasta ahora se han detectado 958 casos positivos entre los más de 14 residentes de los 326 de estos centros que existen en Extremadura y donde han fallecido 355 personas.

Aprovechando su intervención, Vergeles ha informado también del número de pruebas de PCR y test rápidos hechos para detectar a pacientes afectados por el Covid-19, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Concretamente, según ha precisado el consejero, se han hecho 12.428 de las primeras, que han detectado 2.705 casos positivos; y 8.758 de los test serológicos que han detectado 564 positivos.

DESCONFINAMIENTO "NO SERÁ RÁPIDO"

Por otro lado, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta ha avanzado que el desconfinamiento de la población "no será un proceso rápido", y ha resaltado la importancia que jugarán los ayuntamientos en esta situación.

Una desescalada que "va a ser a cámara lenta", por lo que tras implementar una medida, se deberá esperar la mitad de un periodo de incubación aproximadamente, para "ver si se ha producido rebrote o no", y a partir de ahí esperar la siguiente medida, ha explicado Vergeles.

"Esto no es empezar a poner medidas encima de la mesa, y cada una distinta en cada una de las comunidades autónomas", ha señalado el responsable de Sanidad, quien ha abogado por "trabajar en los cimientos de la desescalada", para lo cual es necesario que las comunidades autónomas trasladen bien los datos de incidencia del coronavirus, y que detecten los brotes.

SALIDA DE NIÑOS A PARTIR DEL DÍA 27

Respecto a la salida de los niños a partir del próximo 27 de abril, Vergeles ha señalado que todavía no cuentan con la información de cómo se realizará, por lo que la Junta de Extremadura estará "a lo que diga el Consejo de Ministros" de este martes.

A partir de ahí, el Ejecutivo regional adoptará "todas las medidas necesarias y suficientes para que pueda hacer de la mejor forma posible", ha señalado.

En su intervención, Vergeles ha destacado que los ayuntamientos van a tener "un papel muy importante" en la desescalada de la población, por lo que tanto la Dirección General de Acción Local como la Federación Extremeña de Municipios y Provincias "van a formar parte del núcleo central del grupo de trabajo que va a organizar la desescalada" en Extremadura.

Un grupo que "empezará a trabajar lo antes posible para ir desescalando", ha destacado el consejero de Sanidad.

Así, y respecto al desconfinamiento de las personas mayores, el titular de Sanidad ha señalado que "nada se ha hablado" hasta el momento, y "no hay ninguna programación prevista" en este sentido.

Por todo ello, el titular de Sanidad ha abogado por "utilizar el sentido común" en el tema de la desescalada, y en el caso de personas mayores o pacientes crónicos complejos cuyo médico de cabecera entiende que le tienen que prescribir ejercicio físico para su autonomía "el real decreto que establece el estado de alarma permite situaciones asimilables a las personas autistas", ha señalado.

MASCARILLAS PARA LA POBLACIÓN

Por otra parte, y respecto a si las mascarillas van a ser obligatorias para toda la población, Vergeles ha explicado que "todavía no hay una postura unánime" sobre si serán obligatorias o no, tras lo que ha apuntado que "siempre que se controlen las distancias sociales de seguridad, esas mascarillas no son necesarias".

En ese punto, ha apuntado que este martes se reúne la Comisión Interministerial que fija los precios de los medios y de los productos sanitarios, por que "a partir del día de hoy sabremos cuánto nos cuestan las mascarillas" en las farmacias, "por si llegado el momento tenemos necesidad de hacer uso de ellas" en la desescalada.