Cruz Roja atiende a familias vulnerables y ancianos para tener "cubiertas las necesidades"

Cruz Roja atiende en estos días de crisis por coronavirus a familias vulnerables y a personas mayores a través del reparto de comida a domicilio, de medicación o haciendo un seguimiento telefónico para que "todo el mundo" tenga "cubiertas las necesidades básicas", durante el periodo de confinamiento.



Así lo ha explicado la coordinadora del Área de Salud y Socorro de Cruz Roja de Coria, Elena Martín, quien ha detallado que durante el periodo de confinamiento desarrollan "varias labores" como el seguimiento telefónico a los abuelos que son usuarios de su centro de día o llevar medicación a las "personas que no pueden desplazarse de sus domicilios".



Además, según ha añadido en declaraciones a Europa Press Televisión, también entregan kits de comida a niños "en riesgo de exclusión social" o reparten alimentos a familias que se encuentren también en dicha situación.



En concreto, Martín ha apuntado que en la agrupación de Coria prestan servicio a "47 niños" y a "unos 20-30 abuelitos" tanto del centro de día como de un sistema de seguimiento telefónico que tiene Cruz Roja.



A este respecto, ha indicado que a los mayores se les hace dicho seguimiento para "ver cómo están, si necesitan algo" y también para "ayudarles a prevenir" el Covid-19 y explicarles cuáles son los síntomas y, si tuviesen cualquiera de ellos, señalarles cómo deben actuar.



Igualmente, la coordinadora de Cruz Roja Coria ha destacado que a los ancianos que son usuarios del centro de día, además del seguimiento telefónico, también les llevan actividades a sus casas que son las que "suelen hacer" en el centro para que "no pierdan la psicomotricidad" y "les sea más ameno" el día.



Sobre la agrupación cauriense, Martín ha resaltado que tiene unos 20-30 voluntarios que se van turnando cada día para realizar estas tareas. Además, ha manifestado que ellos también tienen "incertidumbre" debido a la situación actual pero que no miran "más allá del objetivo" que tienen que "es cumplir con que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades básicas".