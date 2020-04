SES no instalará carpa para test en Cáceres, donde ya ha realizado 2.400 pruebas rápidas

Ep

El Servicio Extremeño de Salud ha trasladado al Ayuntamiento de Cáceres que no va a instalar ninguna carpa para la realización de test rápidos al considerar que cuenta con infraestructura suficiente para realizar estas pruebas.



Según ha indicado el gobierno local de Cáceres, hasta la fecha se han realizado en Extremadura casi 7.000 test rápidos, el 70 por ciento en la provincia de Cáceres, es decir, 4.900, y más de la mitad de ellos en la capital, con lo que arroja una cifra aproximada de 2.450 de estas pruebas en la ciudad.



De ellas, se han realizado en las residencias Cáceres, tanto a usuarios como trabajadores, un total 1.196 test rápidos, todas realizadas en sus propias instalaciones.



En una nota de prensa, el ayuntamiento señala que el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, ha trasladado a la Consejería de Sanidad la "preocupación" que ha surgido por la instalación de carpas en otras ciudades para realizar los test rápidos.



Sobre este asunto, el equipo de Gobierno en su momento ya fue informado de la instalación de una carpa en el hospital San Pedro de Alcántara con el objeto de hacer PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) desde los coches con el objetivo de ganar en eficiencia, tal y como hicieron otros hospitales de la región.



Con la llegada de los test rápidos, el día 9 de abril (al día siguiente de recibir el lote de test rápidos del Ministerio de Sanidad) se ubicó un "punto con una infraestructura inmejorable tanto a nivel asistencial como climático en el Centro de Salud de La Mejostilla", y este fue el primer lugar de Extremadura que empezó a realizar los denominados test rápidos en este formato, con citas programadas para sanitarios y pacientes con síntomas.



La consejería ha explicado al ayuntamiento que en la actualidad ya no se hacen PCR en coche, por lo que con la infraestructura hospitalaria que tiene la ciudad "no se necesita la instalación de ninguna carpa añadida".

Del mismo modo, ha detallado que el objetivo sanitario principal de Cáceres son las residencias de mayores y la "casi totalidad" de los test rápidos se hacen dentro de ellas y son los equipos de Atención Primaria los que acuden a las mismas a realizarlos.



Desde la consejería, se ha asegurado al alcalde que el Centro de Salud de Mejostilla está "perfectamente preparado y equipado" para los pacientes citados por Atención Primaria que sean personal esencial o ciudadanía con síntomas o asintomáticos que hayan estado en contacto con positivos, pero el "volumen mayoritario de pruebas para detectar la enfermedad se está haciendo en las propias residencias".



Además, la capacidad sanitaria de Cáceres con tres hospitales activos, uno de ellos "limpio de Covid-19 como el Universitario, que además es el "más moderno" de toda la región, ha sido "suficiente en todo momento".



Asimismo, el ayuntamiento subraya que "como no podía ser de otra forma, dadas las circunstancias, es la ciudad extremeña donde más medios se han destinado, tanto humanos como materiales", según la información que le ha trasladado la Consejería de Sanidad.