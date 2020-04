Cs exige a la Junta que asuma la próxima cuota de los autónomos

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha exigido este jueves a la Junta de Extremadura que asuma el pago de la próxima cuota de los autónomos extremeños e inyecte dinero a las pymes.



En concreto, el portavoz de Empleo de Cs Extremadura ha señalado que las cifras de paro del mes de marzo conocidas este jueves "son realmente malas, tanto a nivel regional como a nivel nacional", y, aunque ha reconocido que se esperaba este hecho, ha añadido que "verlas convertidas en una realidad" hacen que sea "aún más duro".



Así pues, Salazar ha indicado que las dos medidas que propone Cs son "muy concretas" porque, a su entender, "es el momento de aplicar medidas eficaces y que ayuden a los que más están sufriendo" con la crisis económica que está ocasionando el coronavirus.



Por ello, el diputado de Cs ha señalado que la primera de estas medidas es que la Junta de Extremadura asuma la totalidad de la siguiente cuota de los autónomos extremeños, según ha informado la formación naranja en una nota de prensa.



De esta forma, Salazar ha explicado que es una medida que afecta a buena parte del presupuesto regional pero, ha puntualizado, que cree que los 80.000 autónomos que hay en Extremadura deben tener una "respuesta contundente" porque están viendo "absolutamente mermados sus ingresos".



Igualmente, el diputado de Ciudadanos también ha reconocido que es una medida "complicada pero que se puede hacer" como lo están haciendo otras comunidades "incluso con dos cuotas", a lo que ha añadido que su formación pide una.



La segunda medida, ha explicado, es que "haya una inyección real de liquidez, no de financiación, de liquidez", para las empresas que están teniendo una "merma importante en sus ingresos pero cuyos gastos siguen siendo los mismos".



En esta línea, el diputado regional ha destacado que "la solución no pueden ser únicamente líneas de financiación", por lo que ha reclamado que la Junta inyecte dinero en las pymes extremeñas porque sino "no existirán empresas a las que puedan volver los trabajadores afectados por los ERTES".



Para todo ello, Salazar ha manifestado que es necesario "rehacer" los presupuestos de la Junta de Extremadura "para dar cabida y prioridad a esta inyección económica" que haga que la crisis financiera que venga después de la sanitaria "sea lo más laxa posible".



Al mismo tiempo, el diputado de la formación naranja ha incidido en que muchos extremeños esperan que se "cargue" contra el gobierno, "contra los que están tomando las decisiones" pero, ha apuntado, "hay que reflexionar porque eso no restaría ningún desempleado a esa cifra".



Por ello, ha manifestado que Ciudadanos seguirá siendo "leal" al gobierno pero no se debe confundir esa lealtad "con sumisión" por lo que exigirán que se cumplan sus medidas y, ha advertido, "vamos a estar vigilantes, porque creemos que la lealtad no es un cheque en blanco y esa misma lealtad debe ser devuelta", ha sentenciado.