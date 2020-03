La Junta publica las adjudicaciones definitivas del concurso de funcionarios

La Junta de Extremadura ha aprobado la resolución de la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto efectuada por Orden de 20 de mayo de 2019.



En concreto, la resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del pasado viernes, indica la adjudicación definitiva de destino de diferentes puestos dentro de la Administración regional, así como la definición como desiertas de las vacantes convocadas y no adjudicadas.



En este sentido, la oferta incluía un total de 2.095 puestos vacantes, de los cuales se han adjudicado 387, 331 puestos vacantes y 56 puestos a resultas. Del resto de aspirantes, hasta el total de 551 admitidos, se han producido cinco reingresos obligatorios y 164 han resultado sin adjudicación.



De este modo, tras su resolución, un total de 1.795 puestos vacantes se encuentran sin adjudicar, que deberán ser elegidos por los aspirantes que aprueben las convocatorias que se encuentran actualmente en desarrollo, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



De esta forma, la Dirección General de Función Pública, una vez expuesta la relación provisional -el pasado mes de enero- y analizadas y resueltas las alegaciones presentadas en el plazo habilitado al efecto, ha elevado la propuesta de adjudicación definitiva, con lo que el proceso de concurso estaría finalizado, solo a expensas de la toma de posesión de los nuevos destinos.



En ese sentido, y como consecuencia de la situación de crisis sanitarias, en todos los supuestos se determinará mediante resolución de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública la fecha de efectos del cese en el puesto de trabajo de origen, así como la de la toma de posesión en el nuevo destino obtenido, una vez extinguida la declaración del estado de alarma.



CONTINUIDAD PROCESOS SELECTIVOS



La Administración regional no es ajena a la incertidumbre que la situación actual genera en los aspirantes que han participado en este procedimiento, al igual que tampoco lo es a su obligación de garante en la preservación de los derechos e intereses de los empleados públicos que habiendo intervenido en el mismo han obtenido un puesto con carácter definitivo.



De hecho, hay que tener en cuenta que la resolución de este procedimiento, en cumplimiento de la Ley de Función Pública de Extremadura, tiene una indiscutible relación con diversos procesos selectivos, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 y 2017, que se encuentran en fase de desarrollo, e incluso algunos de ellos próximos a su resolución final y en estadios previos a la elección de plazas.



En definitiva, la continuidad de los procesos públicos de empleo y la preservación de los derechos de los empleados públicos justifican la publicación de la presente resolución que, además, cuenta con la conformidad de los representantes de los trabajadores.