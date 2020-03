Las UCIs de Extremadura se encuentran a 42,7% de su capacidad con 51 pacientes ingresados

Ep.



Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de Extremadura se encuentran en estos momentos al 42,7 por ciento de su capacidad total, con 51 pacientes con coronavirus ingresados.



Así lo ha destacado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha informado que son 371 los pacientes ingresados en Extremadura, 18 más que este lunes, y de los que 51 están en UCI.



Unos datos que "significan que nuestros hospitales no están colapsados", ha reafirmado Vergeles, quien ha añadido que "empiezan a dar síntomas de un estrés mayor" los de las áreas de Cáceres y Plasencia.



Y es que, según los datos ofrecidos este martes, el Área de Salud de Cáceres registra un total 755 casos de coronavirus positivos, de los que 148 están hospitalizados, 20 de ellos en la UCI, mientras que en Plasencia, con 158 positivos, tiene 44 pacientes ingresados, siete de ellos en UCI.



Vergeles ha resaltado que el Servicio Extremeño de Salud ha incrementado en las últimas semanas el número de camas de UCI disponibles hasta las 157, y lo seguirán haciendo ya que "todavía tenemos posibilidades en distintos hospitales", fundamentalmente en los complejos hospitalarios de Cáceres y Badajoz, que son los más grandes.



LOS INGRESOS "SEGUIRÁN AUMENTANDO"



En ese sentido, el titular de Sanidad ha señalado que los infectados con coronavirus irán desarrollando la enfermedad, por lo que ha avanzado que "los ingresos hospitalarios seguirán aumentado" en los próximos días, tras lo que ha llamado a los ciudadanos "a la tranquilidad y a la confianza", y a que "confien en el sistema sanitario público de Extremadura".



Y es que, los hospitales extremeños "todavía tienen capacidad de reacción" ante el coronavirus, "para poder atender a aquellos casos que son más graves", ha destacado el consejero de Sanidad, quien en cualquier caso ha destacado la necesidad de "redoblar los esfuerzos en Atención Primaria de salud y atención hospitalaria, tal y como están haciendo".



Un trabajo que tiene por objetivo el de "mejorar la capacidad hospitalaria", ha señalado Vergeles, quien ha resaltado que "ahora no están colapsados" los hospitales de Extremadura, pero "no sabemos qué nos va a deparar el futuro" en cuanto al contagio del Covid-19, lo cual requiere que se cuente con camas en hospitales y en UCIs "a disposición" de las personas que lo necesiten.



Finalmente, y a preguntas de los periodistas, Vergeles ha asegurado que no se están produciendo traslados de pacientes entre diferentes UCIs de la región, y ha confirmado que no se ha recibido ningún paciente de otra comunidad autónoma.



"De momento no hemos tenido petición por parte del Ministerio de Sanidad de derivaciones de pacientes a nuestra comunidad autónoma", ha señalado Vergeles, quien ha resaltado que Extremadura sí ofreció a la Comunidad de Madrid "cuando peor lo estaba pasando", diez equipos de respiradores, que la región "podía ofrecer sin poner en riesgo la disponibilidad de camas de UCI".