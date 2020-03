PP exige a Vergeles que pida perdón por ofender a profesionales sanitarios

El Partido Popular de Extremadura exige al vicepresidente de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, una disculpa pública por sus desafortunadas declaraciones del día de ayer, en las que aseguró que la mitad de los profesionales sanitarios que habían dado positivo por Covid-19 se habían contagiado fuera de su puesto de trabajo.

Para el PP, dichas declaraciones son un insulto a quienes en estos días están dejándose la piel por proteger la salud de los extremeños, y lo están haciendo, además, sin contar con los equipos de protección que el propio consejero tiene la obligación de facilitarles.

Según los populares, "si el señor Vergeles no se fía del trabajo de quienes no están dando una esperanza, no puede liderar esta crisis sanitaria en la que se está demostrando que está desbordado, llegando tarde y mal sin ofrecer respuestas a los ciudadanos y, para colmo, ofendiendo de esta manera a quienes están trabajando las 24 horas por intentar frenar la expansión del Covid-19 y atajar sus consecuencias, a pesar de la falta de materiales de protección".

Además, añade que "en muchos casos, como hemos podido comprobar, los propios sanitarios han tenido que fabricarse sus propias batas con bolsas de basura ante la falta de medios que la consejería tenía que haberles facilitado ya".

Para el PP, "si en Extremadura la tasa de contagios de profesionales sanitarios es del 25%, mientras que a nivel nacional es un 12%, o en Italia está siendo del 8% o China del 4%, es precisamente porque nuestros sanitarios están trabajando en la región sin contar con equipos de protección y no porque se hayan contagiado fuera de nuestros centros sanitarios, como aseguró ayer Vergeles".

Asimismo, ha recordado que, "en el día de ayer, además, la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana también realizó unas declaraciones desafortunadas sobre los profesionales sanitarios y rectificó durante la tarde".

Por tanto, el PP le exige una disculpa pública y una rectificación inmediata al señor Vergeles y que deje de insultar para tapar su incompetencia ante una crisis sanitaria en la que se está viendo desbordado.