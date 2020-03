Cs Extremadura reitera que la mejor arma contra coronavirus es el aislamiento

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha insistido en que la mejor arma para vencer al coronavirus es el aislamiento y, por ello, ha dado la enhorabuena a todos los extremeños y, en general, a todos los españoles, por su "comportamiento ejemplar" de estos últimos días.

Así, Polo ha recordado la lealtad de la formación liberal con el Gobierno de la nación y con el autonómico al mismo tiempo que ha apuntado "que se puede hacer todavía más" para aquellos sectores, que más están sufriendo esta crisis.

En concreto, sobre los sanitarios, ha reclamado los EPIS necesarios "con los que tienen que trabajar y, con los que se exponen cada día a los contagios atendiendo a decenas de personas".

Asimismo, Polo ha exigido mayores ayudas a los autónomos y pymes "que son el sostén de nuestros empleo en Extremadura y de nuestra economía".

También, ha destacado que no solo hay que suspender la cuota de autónomos y el cobro de impuestos sino que hay "que hacer un esfuerzo para dotarlos de liquidez" porque "hay muchos empresas y autónomos que no pueden hacer frente al pago de sus proveedores porque no tienen liquidez porque ha caído su facturación".

Junto con ello, ha explicado que, "en aquellos casos en los que la administración tenga todavía pendiente pagos a proveedores, por favor que se agilicen lo más posible, hay que poner liquidez en la calle, para que los autónomos y las pymes puedan sobrevivir a este golpe tan duro que estamos sufriendo".

El portavoz de Ciudadanos Extremadura ha insistido en el "aislamiento" de algunos sectores que están trabajando y "podrían estar en casa" y, por otro lado, en "dar soluciones" a los que irremediablemente tienen que salir a trabajar como el sector de los transportistas que se están encontrando que "en muchas carreteras no tienen ni dónde poder parar para cubrir sus necesidades básicas".

Además, ha afirmado que, "a los que sea necesario que estén fuera hay que darles soluciones, pero todos aquellos que puedan estar en sus casas tenemos que hacer un esfuerzo para que así sea. El aislamiento de cada uno de nosotros es la gran solución, es el gran arma para ir acabando con el coronavirus".

También ha puesto en valor que el gobierno autonómico haya tenido en cuenta alguna de las medidas que durante estos días pasados e incluso semanas ha propuesto la formación naranja como el acondicionamiento de hospederías o el habilitar el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres para reforzar la asistencia sanitaria.

VÍDEO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otra parte, el líder de la formación naranja ha resaltado que su partido "está muy concienciado" con la lucha contra la violencia de género.

Ha indicado que por eso, desde este lunes, se está compartiendo en las redes sociales un vídeo realizado por varias concejales, diputadas y alcaldesas de la formación liberal en Extremadura "para ayudar a aquellas mujeres que así lo necesiten y que además en situaciones de confinamiento puedan estar exponiéndose a un riesgo todavía mayor".

Polo ha incidido en que todos tenemos vecinos y hay que estar "vigilantes" por si existen casos de violencia machista "aportar nuestro granito de arena" para denunciarlo y que las mujeres que sean víctimas de esta lacra "no se sientan solas".

Para el responsable de la formación naranja, "hay que dar un paso más y creo que la campaña que hoy nuestras compañeras están promoviendo en redes sociales, es un granito de arena para esa concienciación y para que entre todos podamos aportar soluciones".

Finalmente, Polo ha insistido en que, durante estos días de confinamiento, hay que mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias al tiempo que ha señalado al gobierno que "se puede hacer todavía más y mejor para acabar de una manera más efectiva con el coronavirus".