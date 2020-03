Vara advierte a los políticos que ahora "el enemigo es otro" y pide unidad

Asi, lo ha señalado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su blog "El Cuaderno de Guillermo", interpelando a la clase política española para que entiendan que ahora "el enemigo es otro", en referencia al coronavirus, y pide unidad para derrotarlo.



Entrada Blog El Cuaderno de Guillermo

"Estoy en política desde 1995 tras diez años como médico-forense, seis de ellos como Director de la Clínica Médico Forense de Badajoz. Primero fui Director General de Salud Publica. Luego Consejero de Bienestar Social cuando recibimos las transferencias del INSERSO. A continuación, Consejero de Sanidad y Consumo, cuando recibimos las transferencias del INSALUD. Luego Presidente. Más tarde líder de la oposición. Y finalmente de nuevo Presidente.

Estar en casa trabajando, pero lejos de tus hijos, de tu familia, de tu equipo, de tus amigos, sin saber tampoco muy bien por cuanto tiempo, es una experiencia vital que deberíamos tener en cuenta ya para siempre. Lo que aprendimos hasta ahora en casa, en la escuela, en la universidad y en la vida ya no es suficiente. YA NO ES SUFICIENTE. Cuando creíamos que todo estaba de nuevo todo encarrilado tras la brutal crisis económica y social viene un virus y nos dice que no. UN VIRUS NOS HA DICHO QUE NO.

Por toda esa experiencia vivida, creo estar en la obligación de decir lo que pienso. La crisis del 2008 fue un cambio de época. La de salud pública del 2020 será un cambio de vida, de costumbres, de hábitos y, por tanto, de modelo de sociedad.

Interpelo a la clase política española para que sea capaz de entender que ahora el enemigo, yo nunca lo entendí como tal, es otro. Soy un admirador del Dr. Gregorio Marañón porque mi madre me contó que tenía Rayos X en las manos. Poniendo sus manos en el abdomen de un paciente, inspeccionaba, palbaba y percutía. Diagnosticaba sin tener a mano una resonancia magnética. De eso se trata ahora, de saber hacer buenos diagnósticos.

Interpelo a la clase política española para que entienda que el enemigo es otro. Yo siempre preferí hablar de adversarios. Pero ni siquiera eso ya. El contrario ahora no es el que no piensa igual que yo. No es mi adversario el que tiene una ideología diferente. Eso es muy fácil y reconocible, pero ya no sirve. Por eso tenemos que aceptar que el enemigo ahora es otro. Un virus.Y que no se trata ya de quien va a ganar. Todos vamos a perder salvo que nos unamos para que al final no haya derrotados .Y es posible si hay inteligencia, solvencia y sabiduría.

Esta crisis sanitaria se llevará por delante a todos los que no asuman que el enemigo ahora es otro. Y lo más importante es pensar que se está muriendo gente que no son números en unas frías estadísticas, sino nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas o nuestros amigos y amigas.

Interpelo a la clase política española para que entendamos que los problemas de ayer deben pasar a serlo del futuro si es que sobreviven, porque hoy tenemos otro mucho más urgente."