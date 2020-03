Extremadura registra 16 nuevos casos de COVID-19 este viernes y eleva a 41 total afectados

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura ha declarado este viernes 16 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de positivos registrados en la región se eleva a 41 en estos momentos.



Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en declaraciones a los medios este viernes en Mérida, donde ha explicado que "la mayoría de los casos están asociados" al brote detectado en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, donde se organizó una actividad cultural hace unos días en autobús a Sevilla.



Ante esta situación, Vergeles ha avanzado que el Servicio Extremeño de Salud va "a estar muy vigilante en esa zona durante todos estos días", ya que es ahí donde se están realizando los estudios de contacto, en los que se está estudiando a un centenar de personas.



En cualquier caso, el consejero ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población de Arroyo de la Luz, ya que todos los casos detectados "son con trazabilidad positiva", por lo que no hay transmisión comunitaria entre personas.



Todos los casos son leves y se encuentran en aislamiento domiciliario, ha explicado Vergeles, quien ha valorado que no se está "sobrecargando en este momento el sistema sanitario en exceso".



Del total de afectados por coronavirus en Extemadura, cabe recordar que una mujer de 59 años falleció este pasado miércoles, tres personas ya han sido dadas de alta, y "la buena noticia", ha avanzado el consejero, es que "a lo largo del día de hoy pueden ser alta dos personas más, es algo positivo".



Estas dos personas que probablemente sean dadas de alta este viernes son dos chicas de 20 y 21 años, pertenecientes al área de Salud de Badajoz, y que dieron positivo en Covid-19 en su regreso de un viaje a Italia.



DESCARGAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA



En ese sentido, sí ha avanzado que "probablemente" se adopten medidas para "descargar un poco más, en estas dos semanas, la actividad programada de los centros hospitalarios", con el objetivo de "tener preparado el sistema por si el número de casos" aumenta, "como es previsible que ocurra en toda España".



Una medida que se prevé concretar a lo largo de este mismo viernes, ha avanzado el consejero.



Así, y respecto a la posibilidad de contar con la sanidad privada para abordar esta situación, Vergeles ha explicado que en Extremadura la sanidad privada "tiene un desarrollo no tan grande como en otras comunidades autónomas", tras lo que ha señalado que a la Junta le "preocupa los servicios que puedan atender casos graves".



Sobre la medida adoptada en Madrid de contar con hoteles medicalizados, el titular extremeño de Sanidad ha resaltado que la comunidad "no está en esta situación en estos momentos", ya que no cuenta con el "estrés sanitario" de esa región.



"Yo entiendo que el consejero de Madrid haya tomado la decisión de establecer un refuerzo a través de la sanidad privada y de hoteles medicalizados, pero esa no es la situación de Extremadura", tras lo que ha reafirmado que van a "intentar que no se produzca esa situación en Extremadura con los aislamientos domiciliarios", ya que hasta el momento "la mayoría de los casos que vamos teniendo, afortunadamente son leves".



Y es que Extremadura cuenta con una red de atención primaria "ejemplar", ha valorado el consejero, quien también ha querido agradecer a los extremeños la "comprensión que están teniendo en estos momentos tan complicados", y ha insistido en la necesidad de seguir las medidas de higiene y de quedarse en casa este fin de semana.



Finalmente, el consejero ha recordado que este sábado hay una videoconferencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de las comunidades autónomas sobre el coronavirus, por lo que ha instado a esperar para ver "si se explicitan más las medidas que ayer anunció" el jefe del Ejecutivo, "para que podamos saber las CCAA en qué tenemos que completar".



En cualquier caso, y ante las peticiones de los sindicatos de implantar ayudas por esta situación, Vergeles ha señalado que "no le quepa ninguna duda a los sindicatos de que nosotros vamos a poner toda la carne en el asador, "porque se lo debemos a la sociedad", que está "colaborando admirablemente en este brote".