Vergeles insiste: "De momento" no hay "ningún motivo" para suspender clases en Extremadura

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha insistido al hilo del coronavirus en que "de momento" no hay "ningún motivo" desde el punto de vista epidemiológico para suspender las clases en Extremadura, aunque en los próximos días se decidirá si se adopta alguna medida respecto a la educación de adultos no formal.



"Desde el punto de vista epidemiológico y sabiendo que suspender la educación conculca un derecho que está recogido en la Constitución, no nos parece sensato en este momento suspender la educación" en Extremadura, ha declarado en rueda de prensa Vergeles, quien ha reconocido que "claro que se ha barajado" tal posibilidad, y que "cuando se tenga que tomar (la medida) si es que se tiene que tomar se tomará".



Según ha dicho, de este modo se lo transmitido en una reunión informal mantenida este jueves con los sindicatos representativos de la función pública en Extremadura, junto a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, para explicarles la situación actual como consecuencia del coronavirus.



Ha añadido que "todas" las organizaciones sindicales han manifestado una "respuesta positiva" y su "colaboración total con la autoridad sanitaria para adoptar las medidas que en cada momento se tengan que ir adoptando".



Así responde el Ejecutivo regional a peticiones de algunos sindicatos que han venido reclamando que se suspendiese la educación de cero a 18 años y la universitaria en Extremadura, y ante lo cual Vergeles ha subrayado que no se suspende "de momento" dichas clases porque "no hay ningún motivo epidemiológico en el momento actual para suspenderlas"; al tiempo que ha recordado que otras comunidades autónomas en la "misma" situación que la extremeña "no están suspendiendo la educación".



En este punto, ha incidido en que los casos de coronavirus que se están registrando en Extremadura se corresponden con personas sénior o de edad y "no de niños ni de chicos ni de chicas", salvo en el caso de dos jóvenes del Área de Salud de Badajoz. "Pero no hay un rebrote de personas que estén en edad escolar en este momento", ha subrayado el consejero, quien ha pedido en la reunión mantenida a las organizaciones sindicales que habían pedido la suspensión de las clases que "por favor extremen sus declaraciones ante la opinión pública".



"De sus declaraciones y de las mías depende que nuestros docentes, que nuestras docentes estén en una situación de tranquilidad, que es como deben estar en el momento actual, porque no hay ningún motivo para tomar la medida" de suspender las clases", ha espetado.



Al mismo tiempo, y sobre la decisión "de momento" de no suspender las clases en Extremadura, Vergeles ha explicado que en una región como la extremeña "no es oportuno" suspender la educación porque "no hay transmisión comunitaria descontrolada".



Ha explicado que, aunque no se sabe "por qué" los niños de menos de 10 años "se contagian menos y cuando se contagian tienen muchísimos menos síntomas", lo cual "es una buena noticia" y lleva a reflexionar "todavía más" sobre "si suspender la educación en una comunidad autónoma donde no hay transmisión comunitaria descontrolada es oportuno".



También, ha añadido que "las personas embarazadas y que tienen al bebé, al bebé se le suspende la lactancia materna para que no tengan contacto estrecho con la madre, no para que no beban la leche de la madre".

"La leche de la madre se le da una vez que se le ha sacado la leche a la madre porque es positiva, le está transmitiendo defensas al niño, pero sin embargo estamos protegiendo también a la infancia", ha dicho.



OPOSICIONES



Por otra parte, en esa reunión con los sindicatos este jueves, además, los representantes del Ejecutivo regional han aclarado a los sindicatos que "de momento" no se van a "suspender" las oposiciones que están convocadas en Extremadura, así como que en todo caso "la decisión en firme si se tuviesen que aplazar" se comunicaría "cuanto antes" para "no tener en la zozobra a los opositores".



Asimismo, sobre el programa El Ejercicio Te Cuida, ha señalado que cuando la Junta ha adoptado la decisión de cerrar los hogares y clubes de mayores "hay una buena parte" de las actividades de dicho programa que "automáticamente se han cancelado" y "se aplazarán", una cuestión que 15 días se revisará para determinar "si se pueden volver a poner en marcha o no se pueden volver a poner en marcha".



SUSPENSIÓN DE REUNIÓN CON LOS ALCALDES



Por otra parte, Vergeles ha anunciado que la reunión prevista este viernes con alcaldes para informarles sobre situación del coronavirus y medidas a adoptar en cuanto a la celebración de eventos se suspende porque "no procede" reunir al número elevado de personas que estaba previsto que congregase.



Así, ha avanzado que se remitirá una circular desde la Fempex con un número de teléfono directo en el que los alcaldes podrán resolver aquellas dudas que puedan tener relacionadas con la suspensión o celebración de eventos en sus pueblos.



Al respecto, Vergeles ha agradecido a los alcaldes extremeños su colaboración en la suspensión de actos en la región. "No ha hecho falta más que una rueda de prensa y una resolución para que desde la responsabilidad esos alcaldes y alcaldesas hayan decidido suspender los numerosísimos actos que estaban convocados en nuestra comunidad autónoma en estos 15 días", ha apuntado.



De igual modo, ha agradecido a los extremeños su "comprensión" con las medidas que la Junta está teniendo que adoptar; y ha felicitado "especialmente" y le ha lanzado un "mensaje de tranquilidad, confianza y calma" al pueblo de Arroyo de la Luz (Cáceres), que "por la situación que tiene y que se está viviendo en su localidad se sienten un poco más intranquilos".



Con ello, ha lanzado a Arroyo de la Luz el mensaje de que "las autoridades de salud pública están trabajando muy bien en el estudio de casos", y donde la situación está "ciertamente controlada" ante el brote que "se inició" en dicha localidad al hilo de una excursión que se celebró a Sevilla desde este pueblo.