CSIF se manifiesta en Mérida para reclamar a la Junta que cumpla con los funcionarios

Ep.

Centenares de empleados públicos se han concentrado este lunes en Mérida convocados por el sindicato CSIF para reclamar a la Junta que cumpla los acuerdos firmados a nivel nacional y autonómico referentes a la subida salarial del 2 por ciento y otros como la carrera profesional, la jornada lectiva de 18 horas en Secundaria y la flexibilización de la jornada laboral hasta las 35 horas.



El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que estos acuerdos, suscritos en 2018 con el Gobierno nacional, en el caso de la subida salarial, con el mandato del PP y ahora aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de un Real Decreto, como los acuerdos de 2018 a nivel autonómico en el marco de la concertación social, son "irrenunciables" para el sindicato.



En este sentido, ha avanzado que acudirá a la mesa general de negociación convocada este mismo miércoles "con la mano tendida" al diálogo y la negociación, al tiempo que avanza que está dispuesto a ceder "poquito", en tanto que exige "ni más ni menos" que lo acordado con el colectivo.



"Los empleados públicos no han cobrado su subida salarial del 2 por ciento ni lo que le corresponde de la carrera profesional, por lo que la Junta incumple lo firmado tanto a nivel nacional como autonómico", ha señalado Román en declaraciones a los medios de comunicación.



A esto se suma la "incertidumbre" de la última mesa de negociación del pasado viernes en la que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública trasladó a los representantes sindicales las "dificultades económicas" de la comunidad.



Por ello, y aunque esta protestas estaba convocada desde hace más de 15 días, los empleados públicos han salido este miércoles a la calle para transmitir su "hartazgo" y para decir "¡basta ya!" a "tantos recortes", y a que sean "siempre utilizados como caja registradora", de que sus nóminas "siempre sirvan para equilibrar cuentas" por el "despilfarro" de los gobernantes, y de que se firmen acuerdos y "al final no se cumplan".



Por ello espera que la Junta hasta "recapacitado" y ofrezca a los empleados públicos "lo que está acordado con ellos", porque CSIF acude a la mesa de negociación dispuesto a hablar pero al mismo tiempo consideran "irrenunciable" tanto la subida salarial del 2 por ciento como los acuerdos suscritos a nivel autonómico en 2018.



PRIMERA DE "MUCHAS MOVILIZACIONES"



En caso contrario, esta será "la primera de muchas movilizaciones" en las que espera que haya unidad de acción entre los diferentes sindicatos, de cara a exigir a la Junta "ni más ni menos que cumpla con los acuerdos firmados".



"Estamos dispuestos a renunciar ahora mismo a poquito, porque a lo que nos vamos a ceñir es a lo que está pactado y acordado", ha remarcado Román, quien no comprende cómo hace un mes se aprobaba en la Asamblea unos presupuestos generales para la comunidad autónoma con un aumento del 2,3 por ciento y que ahora "no haya para pagar a los empleados públicos con lo que está acordado".



La concentración ha contado con la presencia de representantes de PP y Ciudadanos, que han mostrado de esta forma su apoyo a las reivindicaciones de los empleados públicos.



El portavoz de Administración Pública del Grupo Popular en la Asamblea, Juan Luis Rodríguez, ha señalado que los sindicatos demandan a la Junta "ni mas ni menos" que el cumplimiento de sus compromisos, por lo que ni el presidente Guillermo Fernández Vara ni la vicepresidenta y consejera de Hacienda "pueden esconderse ni dejar de dar la cara para cumplir con las promesas" que sí "valían antes de las elecciones".



Por su parte, el diputado de Cs José María Casares ha subrayado que esta protesta es consecuencia de unos "malos presupuestos y de una mala ejecución presupuestaria", y ha remarcado al respecto que ya advirtieron durante la tramitación de que "faltaba dinero" y que "no eran creíbles".