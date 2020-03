El PP alerta: "Armonización fiscal" del Gobierno supone subida de impuestos de 15 millones

Ep.



El PP de Extremadura ha alertado este miércoles que el Gobierno central "quiere enmascarar como armonización fiscal", una subida de impuestos como el de sucesiones o donaciones, que supondrá un "sablazo letal" para los extremeños que ha cifrado en 15 millones de euros.



Y es que esta "armonización fiscal" va a suponer "en definitiva acabar con la actual bonificación del 99 por ciento a todas las herencias encuadradas en los grupos I y II del impuesto", por lo que "esto no es una armonización fiscal, esto se llama sablazo letal".



De esta forma se ha pronunciado, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, tras las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha planteado una "armonización fiscal entre autonomías.



Ante esta situación, Hernández Carrón ha asegurado que "cuando un socialista utiliza la palabra armonizar, es sinónimo de subida, nunca va a ser sinónimo de bajar", tras lo que ha reafirmado que el PP se opone "rotundamente a una nueva subida del Impuesto de Sucesiones, y también del Impuesto de Donaciones" en Extremadura.



Una "subida" que el portavoz parlamentario de Hacienda del PP ha tachado de "barbaridad" que va a "sepultar definitivamente" a la región extremeña y "va a suponer un potenciador de la despoblación de la comunidad autónoma".



En ese sentido, Hernández Carrón ha recordado que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones "tuvo un antes y un después con el Gobierno del PP en Extremadura", ya que "fue el que cambió la filosofía de este impuesto" en 2013 y 2015, que "permitió que Extremadura entrara en la modernidad fiscal en materia de sucesiones y donaciones".



Ha añadido que el PP "ha sido el único partido en Extremadura que más decididamente ha apostado y apuesta por la supresión definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones", que ha calificado de "reliquia fiscal que ahora quiere resucitar el PSOE".



PROPUESTA DE IMPULSO



Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta de impulso que se debatirá en el pleno de la Asamblea de este jueves, en la que se insta a la Junta de Extremadura a solicitar del Gobierno de España el respeto al principio de autonomía fiscal, y que desista de la anunciada armonización fiscal.



Una iniciativa en la que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "tiene la oportunidad de ponerse de cara, y no de perfil", y el PSOE "tiene la oportunidad de defender, junto con el PP, el interés de todos los extremeños, porque este es un impuesto que nos afecta a todos".



Según ha dicho, votar en contra de esta propuesta de impulso supone "en definitiva entregar el interés de los extremeños a los intereses del señor Sánchez en estos momentos", ya que según ha aseverado, los "sacrificios" de los extremeños "pagando impuestos más que nadie", solo sirven "para premiar la insolidaridad y la ruptura que está propiciando los acuerdos con los catalanistas y con los independentistas".



Finalmente, Hernández Vara ha defendido la puesta en marcha de una fiscalidad dirigida al medio rural, en la que "el objetivo tiene que ser luchar contra la despoblación, y no echar más gasolina al fuego con más impuestos", sino "todo lo contrario, apagar el fuego de los impuestos que pagamos los extremeños, y ayuda a la población extremeña que está en el mundo rural", ha concluido.