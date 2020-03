Cs Extremadura sobre la gratuidad de libros de texto será debatida por 30 colectivos

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha señalado que la ley de la formación naranja sobre la gratuidad de los libros de texto será debatida durante tres días por 30 colectivos, a partir de este lunes.

Ese será el siguiente paso para que, después de las comisiones pertinentes y posibles enmiendas de los grupos parlamentarios, la ley sea debatida y votada en el pleno de la Asamblea de Extremadura.

Así, Polo ha explicado que esta ley lo que pretende es que lograr la universalidad del servicio de préstamos de estos libros que ya existe en Extremadura y que "cada niño estudie donde estudie tenga acceso a la gratuidad de sus libros".

"Hay que hacer de Extremadura un lugar cómodo para las familias y para ello hay que implementar este tipo de medidas para que cada familia pueda llevar a cabo su proyecto en esta región", ha destacado.

El portavoz de la formación liberal ha recordado que Extremadura es la segunda región región española donde el inicio del curso escolar "ocasiona un mayor esfuerzo económico a las familias" pues, supone un 3,4% de los ingresos anuales medios de cada hogar extremeño.

A su vez, Polo ha destacado que con esta ley naranja se "beneficiará a más de 180.000 familias con hijos en edad escolar" y supondrá un ahorro de unos "150 euros por niño en Primaria y de 180 euros en Secundaria".

"Queremos conseguir a través del consenso que esta ley sea una realidad ya que con ella se contribuye a conseguir esa igualdad de condiciones en el acceso a la educación", ha insistido.

SITUACIÓN SUBIDA SALARIAL A LOS FUNCIONARIOS

Por otra parte, y en relación a la subida del 2% al sueldo de los funcionarios y el pago de su carrera profesional el portavoz de la formación naranja ha indicado que "Cs se pone al lado de los funcionarios ya que estos compromisos están peligrando".

"Vara ha presentado hace poco más de un mes unos presupuestos que no funcionan, unos presupuestos fake, que no se los creían ni ellos mismos y hoy se encuentran con que no tienen herramientas para cumplir con sus compromisos", ha explicado.

Polo ha recordado que hace casi dos semanas preguntó al presidente de la Junta de Extremadura si iba a ver recortes "y Vara no me contestó pero ahora vemos que sí los hay".

"Todo ello debido a una falta de planificación absoluta", ha señalado Polo al tiempo que ha exigido a Vara "que se ponga a trabajar para atender los derechos que se han ganado los funcionarios a pulso durante años".

PROCESO NACIONAL

Sobre el proceso al que está sometido el partido a nivel nacional, Polo lo ha calificado como "un proceso interno democrático en el que entre todos los afiliados se va a elegir al nuevo presidente".

Además, ha resaltado que "pocos partidos tienen un sistema tan democrático y transparente" y ha señalado que se está llevando todo "con total normalidad".