PSOE extremeño tiene "esperanzas" en que el Gobierno tome "primeras soluciones" para campo

Ep



El PSOE de Extremadura confía en que el Consejo de Ministros que se celebra este martes, día 25, tome las "primeras soluciones" para el campo español y extremeño, tales como la modificación de la Ley de la cadena alimentaria.



"Esperamos que a partir de mañana empiece a modificarse la Ley de la cadena alimentaria y, como digo, empiecen a vislumbrarse las primeras acciones a favor de beneficiar a los agricultores y a los ganaderos de esta tierra", ha recalcado el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, en una rueda de prensa en Mérida en la que ha valorado que el Gobierno "ha actuado rápido" y "en primer lugar ha escuchado a todas las partes".



En segundo lugar, ha continuado, este martes "empezarán a venir las primeras decisiones", sobre lo cual ha matizado no obstante que "no hay que olvidar" que este Gobierno lleva menos de dos meses gobernando, y en menos de ese tiempo este martes "pondrá sus primeras decisiones encima de la mes".



"Y digo que lleva menos de dos meses gobernando porque a veces da la sensación, para la derecha de este país, que quien ha provocado el problema de la agricultura es este gobierno", ha expuesto, para lamentar que "el problema de la agricultura lleva, desgraciadamente, 30 años que lo llevan sufriendo los agricultores de este país" y defender que "el nuevo Gobierno en menos de dos meses a partir de mañana pondrá soluciones encima de la mesa".



PRESUPUESTO EUROPEO Y LEALTAD



También ha señalado González en su intervención que la pasada semana se celebró el Consejo Europeo, el cual iba a ser importante porque es por donde se iba a orientar el presupuesto para los próximos años en la Unión Europea, aunque "al final no se tomó ninguna medida, ni se llegó a ningún acuerdo".



Sobre dicho consejo, el PSOE extremeño ha querido valorar "especialmente" la postura que, en este caso, defendió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y, por ende, la que defendió España, y, al respecto, ha abundado en que los socialistas extremeños le muestran su "total apoyo hacia la defensa que hizo Pedro Sánchez de que no hubiera ni un solo recorte en la Política Agraria Comunitaria ni en los fondos de cohesión".



"Ahí lógicamente el presidente del Gobierno contará lógicamente con todo el apoyo del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura, y también sería bueno que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez contara con la lealtad en este caso institucional de todos los partidos políticos de este país", ha defendido González.



Según ha remarcado, lo que se está "jugando" con el futuro presupuesto de la Unión Europea "son precisamente una Política Agraria Comunitaria que beneficie a nuestros agricultores y ganaderos y unos fondos de cohesión que son muy importantes para regiones como Extremadura", razón por la cual ha pedido "lealtad institucional a los partidos políticos de ámbito estatal".



"Una lealtad" que, como ha continuado, en Extremadura saben que "no" la van a tener por parte de la oposición "y solamente hay que ver cómo, por ejemplo, el Partido Popular de Extremadura acude a las manifestaciones, según ellos en favor de los agricultores y los ganaderos".



A su juicio, "resulta patético que el Partido Popular de Extremadura acuda a unas manifestaciones a favor de los agricultores y los ganaderos cuando ellos gobernaron y, por ejemplo, en materia de ganadería dejaron aquí un índice de prevalencia de la tuberculosis bovina totalmente desbordado" o "quitaron los seguros agrarios".



"Es patético que el señor Monago y el Partido Popular de Extremadura acudan a las manifestaciones de los agricultores y los ganaderos cuando ellos llevaron aquí recortes en materia de agricultura en Extremadura", ha reiterado, para tachar de "curioso" que cuando los agricultores ven al líder del PP extremeño, José Antonio Monago, "se acuerdan precisamente" que los 'populares' "fueron los que quitaron, por poner un ejemplo, los seguros agrarios en nuestra Comunidad Autónoma".



SANIDAD PÚBLICA EXTREMEÑA



Por último, Juan Antonio González se ha referido a un informe que ha emitido el Gobierno de España, según el cual Extremadura es la Comunidad Autónoma de toda España que más gasto de su Producto Interior Bruto dedica a la sanidad pública, y la segunda región, solamente superada por el País Vasco en toda España, que más dinero emplea per capita en su sanidad pública.



Según ha destacado, en Extremadura el 95 por ciento de su población pasa por la sanidad pública, "la que más en toda España" y una cifra que, en su opinión, tiene que "llenar de orgullo a los extremeños y a las extremeñas".



"Porque si la joya de la corona del sistema público del estado del bienestar español es la sanidad, Extremadura es la región de toda España que más gasto por ciento de su Producto Interior Bruto dedica a la sanidad y es la segunda donde más dinero se invierte per capita", ha concluido González, que ha insistido: "creo que estas cifras son para que los extremeños y las extremeñas nos sintamos orgullosos de la sanidad pública extremeña".