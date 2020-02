Finaliza la manifestación de agricultores en Mérida con la advertencia de nuevas protestas

Ep.



La manifestación de agricultores convocada este viernes en Mérida ha finalizado, como estaba previsto, a las 16,00 horas, después de una jornada mayoritariamente pacífica y que sus organizadores ha calificado como un "éxito", pero que se ha visto alterada por un enfrentamiento entre manifestantes y policía cuando permanecían concentrados frente a la sede de la Presidencia de la Junta.



Un enfrentamiento provocado cuando un grupo de manifestantes ha tirado al suelo las vallas de seguridad, lo que ha motivado la reacción de los antidisturbios desplegados en la zona. En el breve enfrentamiento se ha producido el lanzamiento de objetos, tales como palos o botellas.



Una de estas ha impactado en la cara de un periodista de Canal Extremadura Televisión que se encontraba trabajando en la zona, que le ha provocado un corte en el labio y la pérdida momentánea del conocimiento. Tras ser atendido allí mismo por los voluntarios de Protección Civil, finalmente han podido salir del lugar por su propio pie hasta que se ha recuperado completamente.



La manifestación se ha iniciado a las 11,00 horas en las inmediaciones del centro comercial Carrefour, desde donde han partido los aproximadamente 1.500 agricultores participantes, según los datos de la Policía Nacional, una cifra que los organizadores elevan a más 2.500 asistentes.



El recorrido ha finalizado en la Plaza del Rastro, sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Allí han mantenido durante algo más de una hora una reunión los líderes de las organizaciones convocantes, Luis Cortés, de La Unión, Soledad Suárez, de Aseprex, y Emilio Hernández, de la Asociación del Valle del Jerte, con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a quien le han hecho entrega de un documento que recoge sus principales reivindicaciones.



A su término, Luis Cortés se ha dirigido a los manifestantes para trasladarles que, si bien la reunión ha transcurrido en un ambiente "cordial" con el presidente, éste no les ha ofrecido "ni un euro" para solventar la situación del campo.



Tras ese momento se han encendido los ánimos entre los manifestantes hasta que un pequeño grupo a comenzado a empujar las vallas de seguridad. Estos han sido repelidos por los agentes antidisturbios, lo que ha motivado el lanzamiento de palos, botellas y otros objetos durante unos instantes, hasta que, con ayuda de los organizadores, se ha restablecido el vallado de seguridad.



A partir de ese momento la concentración ha ido perdiendo efectivos, hasta quedar apenas unas decenas de manifestantes a las puertas de presidencia, fuertemente custodiadas por los agentes policiales. Cabe destacar que la autorización de la Delegación del Gobierno para la convocatoria establecía como hora de finalización de la protesta las 16,00 horas, horario que finalmente se ha cumplido.



CONDENA LA AGRESIÓN



En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de dar por finalizada la protesta, Luis Cortés ha condenado la agresión sufrida por el periodista y ha lamentado el lanzamiento de objetos.



"Siempre hay alguno descontrolado", ha señalado, para posteriormente subrayar que aquellos que han sido localizados lanzado objetos han sido "invitado a irse" de la protesta, así como ha rechazado que pueda resultar herido ningún policía o periodista durante la manifestación.



No obstante, sí ha reconocido que "tirar la valla" era una "opción" que manejaban los organizadores, no para asaltar la sede del Gobierno autonómico, pero sí como un "símbolo", una "señal de repulsa a la falta de medidas" que se han encontrado por parte del presidente de la Junta.



"No queremos que nos encierren como borregos", ha señalado, antes de volver a condenar la agresión y de recordar que a su llegada a la Plaza del Rastro, sede de la Presidencia de la Junta, él mismo ha sufrido el impacto de un huevo.



NUEVAS PROTESTAS



En cualquier caso, Cortés ha señalado que la protesta ha sido un "éxito" y que han quedado "muchas ganas para volver". De hecho ha anunciado que, en caso de que Fernández Vara no ponga en marcha las medidas planteadas y que considera que están en su mano, este mismo lunes registrará en la Delegación del Gobierno una nueva protesta.



Se trata de una tractorada desde "toda Extremadura" hacia Mérida a mediados de marzo, en la que, ha advertido, en esta ocasión "los tractores van a entrar en Mérida por encima de la campana gorda", y además "diga lo que le dé la gana la delegada del Gobierno en Extremadura", ha señalado. Esta protesta se sumaría a otra ya convocada en Madrid el próximo 28 de marzo.