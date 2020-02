CCOO Extremadura asegura que no se está avanzando en la reducción de la brecha salarial

El sindicato CCOO de Extremadura ha asegurado que "no se están consiguiendo avances" en la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres y que el empleo precario y los contratos a tiempo parcial recaen en mayor medida sobre las mujeres.



En concreto, según los datos aportados por CCOO, la brecha salarial en Extremadura es de 3.862 euros al año, mientras que la media de salario bruto anual de las trabajadoras extremeñas es un 22 por ciento menor que el de hombres.



Así, según los últimos datos oficiales, el salario medio de una mujer al año es de 17.722 euros, mientras que el de un varón asciende a 21.585 euros, lo cual tiene relación también con el hecho de que el 76 por ciento de las personas que trabajaron a tiempo parcial en la región durante 2019 fueron mujeres.



Ante esta situación, CCOO apunta que la brecha salarial y el hecho de que muchas mujeres cobren menos que los hombres por un trabajo de igual valor, "no solo repercute en unos menores ingresos mensuales para ellas, sino que también tiene repercusiones negativas en una protección social menor y en peores prestaciones por desempleo, pensión y jubilación", señala.



Para combatir esta situación de desigualdad, CCOO ha insistido en la necesidad de luchar por un empleo de calidad, así como en incluir en la negociación colectiva cláusulas de acción positiva para la promoción y formación de las mujeres y en hacer cumplir la obligatoriedad de negociar planes y medidas de igualdad en las empresas.



Según señala el sindicato, Extremadura tiene que hacer frente a una "diferencia importante" en cuanto al nivel de ocupación y remuneración entre hombres y mujeres, que "hace palpable la dificultad del sector femenino a la hora de acceder al mercado de trabajo, de permanecer en él, y de poder conciliar la vida laboral, personal y familiar".



POLÍTICAS INCLUSIVAS E IGUALITARIAS



Para CCOO, en la comunidad extremeña "es imprescindible seguir reivindicando políticas inclusivas e igualitarias" que potencien el acceso y la permanencia en el empleo digno y no precario, en las mismas condiciones con respecto a la población activa masculina, que "además, posibilite la conciliación real y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres", señala.



En ese sentido, ha considerado fundamental que desde el Gobierno regional se impulsen políticas activas de empleo con perspectiva de género, que la negociación colectiva impulse y posibilite el acceso igualitario y la remuneración en condiciones de no discriminación por razón de sexo estableciendo igual salario por igual trabajo.



Además, CCOO ha apuntado a los problemas que se están registrando en la implantación del Decreto de 1 de Marzo de 2019, que específicamente obligaba a las empresas a ir implementando sus planes de igualdad, y que según asegura, "están suponiendo un vacío tanto normativo como de seguimiento", señalado.



Añade que en los seis meses que el Gobierno dio de plazo para su desarrollo normativo, ni este se ha producido, ni se ha habilitado el seguimiento de registro de planes de igualdad en Redcon, lo cual "nos aboca, sin duda, a una tremenda inseguridad jurídica y a una importante falta de transparencia en el proceso de implementación", señala.



BRECHA SALARIAL Y MERCADO LABORAL

Ante estos datos, CCOO señala que según datos de la Encuesta de Población Activa relativos a la media de 2019, existe una "tendencia positiva en la situación laboral de las mujeres", pero sin embargo, éstas "continúan presentando menores cuotas de actividad con respecto al sector masculino", con 48,98 por ciento de tasa de actividad en las mujeres, frente al 62,46 por ciento en los hombres.



Por su parte, la ocupación femenina en Extremadura en 2019 fue de 160.400 mujeres, frente a 230.300 ocupados masculinos.



Por ese motivo, si se realiza una "panorámica de la situación laboral de las mujeres" se puede comprobar que, una vez finalizados sus estudios, la inmensa mayoría de ellas son trabajadoras por cuenta ajena, que son 135.500, que siguen siendo contratadas mayoritariamente en el sector servicios con un porcentaje superior al 91 por ciento, seguida por la industria, con un 5,3 por ciento debido a la importante presencia del empleo femenino en la rama agroindustrial.



"Ni que decir tiene que, son estos, precisamente, los sectores más castigados por la precariedad laboral y la temporalidad", explica CCOO, que añade que "es la mujer la que sigue siendo víctima fundamental de contratos de precarios con un porcentaje del 35 por ciento de mujeres asalariadas con contrato temporal frente al 27,2 en el la media española".



También la parcialidad, ha sido siempre un fenómeno más propio de las mujeres y su posición no ha mejorado en el transcurso de los últimos años de recuperación económica, pasando de un 27,3 en 2014 a un 29,2 por ciento en 2019, sobre el total del empleo femenino en nuestra región, señala.



Por todo ello, CCOO ha mostrado su apoyo a la campaña que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha lanzado bajo el título 'Brecha salarial de género. Acabemos con el secretismo', para reclamar que la UE apruebe una Directiva sobre transparencia salarial que obligue a las empresas a publicar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, c"on el objetivo de acabar con la brecha salarial de género, que en España ha aumentado en los últimos años un 0,9%", señala.



Así, CCOO y el resto de los sindicatos europeos integrados en la CES consideran que "la transparencia salarial es una solución realista para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres".