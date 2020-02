Varios cientos de agricultores se manifiestan por las calles de Mérida

Ep.

Varios cientos de agricultores avanzan a estas horas por las calles de Mérida en manifestación con destino la Presidencia de la Junta de Extremadura, para entregar un manifiesto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el que le pedirán "medidas concretas" para paliar la situación que atraviesa el sector agrario en la región.



Los manifestantes se han concentrado a las puertas del Centro Comercial Carrefour de la capital extremeña, donde han cantado el Himno de Extremadura, y han coreado cánticos como 'El campo unido jamás será vencido' o 'Esta lucha la vamos a ganar'.



Posteriormente han iniciado esta manifestación, convocada por La Unión Extremadura, junto la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas y la Asociación del Sector Primario de Extremadura (Aseprex), que avanza por las calles de Mérida con pancartas y carteles reclamando precios justos, y contra la despoblación rural.



En ese sentido, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, uno de los convocantes de la manifestación, ha advertido de que "el día puede ser largo" en la manifestación de los agricultores, de la que no están dispuestos a irse "sin un compromiso".



En declaraciones a los medios de comunicación, Luis Cortes ya recordado que las movilizaciones comenzaron hace un mes en Don Benito, y desde entonces "ha habido tiempo de sobra para que analicen la situación".



Cortés ha señalado que incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, "a llevar medidas concretas al Consejo de Ministros", por lo que ha avanzado que quieren saber "qué presupuesto está dispuesto a poner nuestro presidente encima de la mesa para arreglar la ruina" de los agricultores.



"No exigimos todas hoy, sino un detalle que lleve al próximo Consejo de Gobierno", ha señalado el dirigente agraria, quien ha señalado que "si la medida es concreta, nos iremos contentos a nuestra casa, y diremos que tenemos un buen presidente", ha dicho.



En cambio, si la respuesta que reciben los agricultores es "voy a seguir estudiando, voy a crear una comisión o voy a crear una mesa", entonces "lo sentimos mucho", ha reafirmado Luis Cortés, quien ha aseverado que no están "dispuestos a irnos de Mérida sin un compromiso".



"Si al final aburridos nos tenemos que ir o nos disuelven, nos tendremos que ir, pero por las buenas, irnos de Mérida sin un compromiso, no lo vamos a hacer", ha señalado Cortés.



Finalmente, Luis Cortés ha confirmado que el presidente de la Junta tiene previsto recibirles en la mediodía de este viernes para poder entregarle el manifiesto, en el que recogen lo que el Ejecutivo extremeño puede "hacer con las competencias que tiene", y lo que quieren que la consejera de Agricultura defiende en la Conferencia Sectorial del área.



"Tenemos las ideas bastante claras con respecto a lo que queremos, y las medidas que se pueden hacer para evitar esta ruina", tras lo que ha aseverado que si el presidente de la Junta en encuentro les quiere "dar un capotazo como a los malos toros, no se lo vamos a permitir", ha dicho.