Unidas Por Extremadura rechaza que incremento paro se deba a aplicación del SMI en campo

Unidas Por Extremadura ha calificado los datos de la EPA conocidos este martes como "muy negativos y muy, pero que muy, preocupantes".

Así lo ha asegurado el diputado Joaquín Macías al constatar que Extremadura tiene la tasa de paro más alta de toda España, y que hay en la región 116.900 personas desempleadas, 18.700 más que en el trimestre anterior.

En concreto, Macías ha afirmado que estos datos "son muy preocupantes", porque mientras en Extremadura sube el paro, "a nivel nacional vemos que ha disminuido considerablemente".

"Esto tiene que ver con la precariedad y temporalidad de nuestro mercado laboral", ha continuado el diputado de Unidas Por Extremadura, quien ha criticado duramente al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que este martes atribuía el incremento en el número de parados con la aplicación de la subida del SMI en el sector primario.

En este sentido, Macías ha querido dejar claro que la confluencia que conforman Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo "no acepta ese razonamiento". Según sus palabras, "el incremento del Salario Mínimo Interprofesional apenas se ha aplicado en el campo", y quien lo ha cumplido han sido las pequeñas explotaciones agroganaderas, "y quienes no lo hacen son las grandes empresas agrícolas de la región, que a través de su patronal han dicho que no lo iban a cumplir, y así ha sido".

Además, Macías ha asegurado que Vara realmente debería estar preocupado porque en Extremadura no se cumpla la subida del SMI en el sector agrario porque, según ha explicado, los trabajadores del campo, al igual que el resto, han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

"Que sea el Estado mediante el Salario Mínimo Interprofesional el que dignifique un poco sus condiciones de trabajo debería ser una cuestión que nos alegrara, no algo que criticar", ha especificado en relación a las declaraciones del presidente.

El diputado también ha querido dejar claro que el problema de fondo en el sector primario no es la aplicación de la subida del SMI, "sino los bajos precios que reciben los agricultores por sus productos", tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

REFORMA DE LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA

Por eso, ha reclamado que el líder de los socialistas extremeños, en vez de criticar el incremento salarial, se ponga a trabajar para que salga adelante, como está pidiendo Unidas Por Extremadura, una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que fije un precio mínimo a los productos agroganaderos, en función de los costes de producción, para garantizar la rentabilidad del sector primario.

"Ahí Vara nos encontrará, pero no si la idea que tiene es culpar a los trabajadores del campo por cobrar el Salario Mínimo porque estos trabajadores no son los culpables, sino las víctimas", ha aseverado.

Medidas contra el paro Por otro lado, y en relación a los datos de la Encuesta de Población Activa, Joaquín Macías ha exigido soluciones urgentes para paliar los dramáticos datos del paro.

Por ello, ha pedido que la Junta de Extremadura ponga en marcha "cuanto antes" las enmiendas de Unidas Por Extremadura relacionadas con el empleo juvenil y el autoconsumo porque considera que "ayudarán a crear empleo estable y de calidad en nuestros pueblos".

Finalmente, Macías ha lamentado que, ante esta situación, el PSOE no haya querido aumentar los fondos de la Renta Garantizada de Inserción, las ayudas a los suministros vitales y el complemento autonómico de las pensiones no contributivas.