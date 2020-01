María Félix Tena se convierte en la primera mujer en presidir el TSJEx

Ep.



La magistrada María Félix Tena ha tomado posesión este lunes como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) con lo que se convierte en la primera mujer en presidir el Alto Tribunal extremeño y la segunda en el ámbito nacional, después de Pilar de la Oliva, en el TSJ de Valencia. Tena llega a este puesto tras unos tiempos que "no han sido fáciles" porque, además del volumen de trabajo, "había que demostrar que, siendo mujer, se podía hacer", ha dicho en su discurso.



"Pasado el tiempo, esa carga añadida no desapareció pues todavía hay que seguir demostrando que una mujer podía conjugar, con resultados óptimos, trabajo y familia, como si la prueba para saber si una persona puede o no hacer algo se debiera a la organización de los cromosomas", ha dicho Tena.



Según Tena la "principal misión" de la administración de justicia es dar soluciones a los problemas que el ciudadano le plantea, para lo que hay que trabajar en la incorporación de medidas que "fomenten la resolución alternativa de procedimientos" e "implementar" los derechos de las víctimas, especialmente, las de violencia de género y los menores.



"Estamos en un tiempo en el que la justicia tiene que dar un paso más para acercarse al ciudadano", ha resaltado al tiempo que ha propuesto visitar los centros escolares para que las nuevas generaciones conozcan "de primera mano" la labor de los hombres y mujeres que trabajan en la justicia con "un lenguaje claro y conciso" y "con juicios simulados" para remontar la "negativa percepción que el ciudadano tiene de la administración de justicia", ha dicho Tena que ha subrayado que asume esta nueva etapa con "una enorme ilusión" y ha indicado que su despacho "estará siempre abierto a todos y todo".



En su intervención, ha hecho un repaso por los avances de la justicia como la modernización que ha supuesto la puesta en marcha de la oficina judicial y el expediente electrónico, algo que se comprometido a seguir impulsando. "Debemos seguir demandando que la especialización de la justicia no sea cosa de los grandes núcleos de población, sino de toda la geografía nacional", ha resaltado la nueva presidenta del TSJEx.



LA SOLEDAD DEL JUEZ RURAL



También ha tenido palabras para la justicia rural y a los jueces de los pueblos que serán "guía y faro" para el ejercicio de su mandato. "Que la famosa soledad del juez rural sea, como poco, atenuada", ha recalcado mientras se ha puesto a disposición de los compañeros para que le trasladen sus propuestas e inquietudes "con la certeza de que esa cuestión será tratada y entendida como algo que afecta a la administración de justicia territorial".



Así, ha anunciado que celebrará Salas de Gobierno en las sedes de todos los partidos judiciales para conocer de primera mano "sus problemas, inquietudes y propuestas de mejoras". Ello permitirá elaborar un decálogo de prioridades y de "necesidades reales y certeras" para "programar con ello una intervención fundada".



"No se auguran tiempos fáciles para la carrera judicial y, por lo tanto, tampoco para la administración de justicia, pero no es la primera vez que trabajamos en situaciones adversas que necesitan el compromiso y la vocación, ya devoción en muchos casos, que nos llevó a esta profesión", ha manifestado.



Para favorecer el conocimiento de la labor judicial, Tena quiere que se potencie la comunicación para llegar a toda la ciudadanía con una "mayor y mejor" explicación de los asuntos jurisdiccionales para que la sociedad entienda que el derecho "forma parte de la vida cotidiana".



COMPROMISO CON LOS CIUDADANOS



El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha destacado en su discurso el "compromiso" de la nueva presidenta del TSJEx con los problemas de los ciudadanos y, en especial, "su implicación y concienciación en la defensa de las mujeres ante la violencia de género".



Durante su intervención, Lesmes ha repasado la trayectoria profesional de Tena desde su ingreso en la carrera judicial y ha destacado su compromiso en la lucha contra la violencia de género o el fomento de la mediación y la resolución alternativa de conflictos, entre otros asuntos. "Con estas iniciativas se conseguirán grandes logros para seguir avanzando en la mejora, en todos los ámbitos, del servicio público que prestamos a los ciudadanos", ha dicho.



"De alguna manera, con este nuevo paso se vislumbra cómo también desde el Poder Judicial vamos agrietando un poquito más el muro que algunos han denominado la brecha de género. Y ello nos debe llenar a todos de alegría, porque es una clara muestra de que en el ejercicio de la magistratura no entendemos de discriminaciones de género, sino todo lo contrario", ha destacado Lesmes en alusión a que una mujer se ponga al frente del Alto Tribunal extremeño.



La toma de posesión de María Félix Tena ha contado con la presencia de otras autoridades políticas y militares que han podido seguir la ceremonia desde el salón de actos del TSJEx, que se ha quedado pequeño para albergar a los asistentes.



Entre los más de 500 invitados estaban la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y los subdelegados de Cáceres y Badajoz, José Antonio García y Francisco Mendoza; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, y la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña por parte del Gobierno regional, así como el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, entre otros.



SOBRE MARÍA FÉLIX TENA



El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombró a finales de noviembre del año pasado a María Félix Tena como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), tras quedar la plaza vacante por expiración del mandato de Julio Márquez de Prado.



La magistrada, que ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres hasta su nombramiento, ingresó en la carrera judicial en 1988, y su primer destino un juzgado de distrito de Coria. En 1989, tomó posesión como titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la misma localidad y en 1990 se incorporó a la Audiencia Provincial de Cáceres como presidenta de su Sección segunda.



En 2014, fue nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, cargo que ha ocupado hasta ahora. Es miembro desde 2001 de la Comisión General de Codificación en la sección de Derecho Procesal, ha participado en la redacción de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2013 en materia de prisión provisional. También ha sido vocal de la comisión redactora de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura, aprobada en 2011.



Tena ha formado parte de un grupo de trabajo coordinado por la Delegación del Gobierno para la violencia de género, ha elaborado propuestas de reforma legislativa incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Además, desde 1993, es profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas en el Colegio de Abogados de Cáceres y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, de la que es profesora asociada en el Departamento de Derecho Público. Ha participado en numerosos cursos, seminarios y conferencias y es autora de decenas de artículos.