García Seco afirma que concurrió a la plaza en la Delegación del Gobierno por "obligación"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, que ha logrado la plaza de jefa del servicio de Protección Civil de esta misma institución, ha asegurado que se presentó a la convocatoria porque era su "obligación" para poder continuar con su carrera como funcionaria una vez abandone la política, ya que la plaza que tenía era "provisional", asignada tras su cese como subdelegada en 2012.



García Seco ha defendido que el proceso de convocatoria de esta plaza ha sido "absolutamente regular, legal" e incluso "obligatorio" por su condición de funcionaria pública, ya que en caso contrario podría perder su plaza provisional como jefa de servicio de Agricultura.



Por ello, ha replicado al PP de Extremadura que pueden "pedir lo que quieran", después de que este viernes hayan reclamado su cese por considerar esta plaza un "puesto a medida" de la delegada del Gobierno, que fue convocado en septiembre por un Ejecutivo en funciones antes de las elecciones generales del pasado mes de noviembre.



Así, ha añadido que entre sus filas hay "ejemplos" de sus "máximos dirigentes que han seguido con su carrera profesional como funcionarios mientras estaban en puestos de servicios especiales".



García Seco ha subrayado la "transparencia" de un proceso que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, así como ha ofrecido el expediente del concurso que tiene "en su despacho" a todo el que lo quiera consultar.



Al respecto, ha señalado que esta plaza de jefe de servicio de Protección Civil se ha convocado en todas las delegaciones del gobierno en las que estaba vacante, y que asimismo no ha tenido que competir con ningún otro candidato puesto que la única persona que se presentó no cumplía los requisitos.



Además, ha recordado que cuando cesó como subdelegada del Gobierno en 2012, le asignaron una plaza en la Delegación del Gobierno, en este caso una provisional, la cual ocupó sin que hubiera polémica alguna, lo cual le "obliga" como funcionaria a pedir en los concursos públicos una plaza que sea de su categoría.



De hecho, ha señalado a los periodistas que le han preguntado por esta cuestión que se ha presentado a otro concurso, pero que en este caso no ha logrado la plaza, y asimismo ha subrayado que mientras continúe como delegada del Gobierno podría presentarse a cualquier otra.



"Es un concurso de méritos para funcionarios, no de libre designación", ha dicho sobre un puesto en el que se valora su experiencia como funcionaria durante 26 años, su titulación y su formación, ha señalado García Seco.



Además de los méritos, era necesario presentar una memoria, de tal forma que todo ello ha sido valorado por funcionarios que "por supuesto", ha dicho, no dependen de ella.



"Es una plaza de funcionario, en la misma Administración y en el mismo Ministerio al que pertenezco", ha dicho García Seco, que además considera que es "normal" que se haya presentado a esta plaza, como cree que deberían hacer "todos los políticos" que, ha recordado, están ocupando un cargo de forma provisional que "tiene que acabarse, y cuando se acabe tienen que seguir con sus vidas".



"Yo soy funcionaria, no soy otra cosa", ha remarcado García Seco, que mientras ocupa el cargo de delegada del Gobierno tiene "la maleta vacía, como todo político", y cuando se acabe volverá "con toda la tranquilidad" a su oficio.



En este caso, ha señalado que ocupar un puesto político no priva del "derecho y la obligación de continuar con la labor como funcionaria", ha señalado García Seco, quien ha recordado que además de en la Delegación del Gobierno también tiene reserva de plaza, en concreto dos puestos distintos, en la Junta de Extremadura.