Más de 90.000 funcionarios en Extremadura se beneficiarán subida retributiva del Gobierno

Un total de 90.173 empleados públicos en Extremadura se beneficiarán de la subida retributiva aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

En concreto, serán 12.711 empleados públicos de la administración estatal, 47.898 de la comunidad autónoma, 26.478 de la administración local y 3.086 de la Universidad de Extremadura, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que el salario de los empleados públicos subirá un 2 por ciento con efectos retroactivos desde el 1 de enero, porcentaje que cada administración podrá aumentar en un 0,3 por ciento con los fondos adicionales y que además podría verse incrementado en hasta un 1 por ciento en caso de que el PIB de 2019 creciese un 2,5 por ciento.

De momento, lo que se ha aprobado este martes es la subida fija del 2 por ciento. En este punto, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que habrá que esperar al mes de mayo para conocer el dato de PIB de 2019.

No obstante, la previsión del Gobierno es un 1,8 por ciento, con lo que no se espera ningún alza adicional de los salarios por ese lado. Fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que la subida se recogerá, con efectos retroactivos, en las nóminas de febrero porque ya no da tiempo a incluirla en el mes de enero.

El coste del incremento salarial será de 3.212 millones de euros, según el Departamento de Carolina Darias, quien precisamente ha asegurado que la subida salarial de los empleados públicos era un tema "absolutamente prioritario para el Gobierno" y uno de los primeros compromisos que quería cumplir el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una vez que el Gobierno estuviera en plenas funciones.

"Somos un Gobierno que cumple con los compromisos", ha defendido la ministra, que ha recordado que esta subida salarial afectará a 2,5 millones de empleados públicos de todos los ámbitos de la administración.

A su vez, la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública ha querido resaltar además la "dedicación, profesionalidad y vocación de servicio de los empleados públicos".

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que los empleados públicos son una "prioridad" porque son "la base del Estado de Bienestar y contribuyen con su esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de los servicios públicos".

Cabe recordar que esta subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de Función Pública (CSIF, CC.OO. y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3 por ciento para 2020 (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales).

Adicionalmente, se podrá superar este 2,3 por ciento en función del comportamiento del PIB. En concreto, si el PIB de 2019 superara el 2,1 por ciento se añadiría para este año un 0,2 por ciento de subida salarial; con un PIB del 2,2 por ciento se sumaría un 0,4 por ciento; con el 2,3 por ciento un 0,6 por ciento, con el 2,4 por ciento un 0,8 por ciento, y si el crecimiento económico fuera del 2,5 por ciento la subida adicional sería del 1 por ciento.

En 2019 la subida fue finalmente del 2,5 por ciento tras sumar al incremento fijo del 2 por ciento un 0,25 por ciento de fondos adicionales y otro 0,25 por ciento derivado de la evolución del PIB de 2018.

LOS SINDICATOS APLAUDEN LA SUBIDA SALARIAL

Por tanto, CSIF, UGT y CCOO han celebrado que el Gobierno haya aprobado este martes la subida salarial del 2 por ciento a los funcionarios prevista para 2020, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Los sindicatos han coincidido en recordar que, con la aprobación de esta subida, el Gobierno da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el exministro de Hacienda y Función Pública del PP, Cristóbal Montoro, con las principales organizaciones sindicales.

CSIF ha destacado el compromiso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra Carolina Darias con dicha subida salarial, y ha tendido la mano al Ejecutivo "para alcanzar acuerdos estables y dignificar la labor de los profesionales de las administraciones públicas, que siempre han estado a la altura, en tiempos difíciles de recortes, para garantizar a la ciudadanía su prestaciones y servicios".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados de los servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que la aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros "era lo que cabía esperar".

Lacuerda ha mostrado su satisfacción con el desarrollo general del acuerdo en materia salarial y ha destacado que éste ha permitido a los trabajadores de la Función Pública recuperar 2,7 puntos de poder adquisitivo en los dos primeros años de su aplicación (2018 y 2019).

Al mismo tiempo, UGT ha emplazado al nuevo Gobierno a comenzar un ronda de reuniones para negociar un nuevo acuerdo que continúe avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 y a aprobar un plan integral de Recursos Humanos en la Administración General del Estado que solucione el envejecimiento de las plantillas.

El Área Pública de CCOO, por su lado, ha subrayado que la insistencia sindical para que se aprobara esta subida lo antes posible ha dado sus frutos. "CCOO se ha movilizado desde mucho antes de la constitución del nuevo Ejecutivo para que esta subida salarial fuera garantizada y ejecutada de forma inmediata", ha subrayado en un comunicado.

El sindicato remitió la semana pasada una carta a la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública exponiendo la necesidad y urgencia de que se aceleraran los trámites para aprobar los incrementos salariales.