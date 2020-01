PSOE dice que no "coarta el debate", sigue abierto a consensuar

Ep



El secretario de Hacienda y Financiación del PSOE extremeño, Jorge Amado, ha subrayado que su partido en la Asamblea no "coarta el debate" de las propuestas de los grupos de la oposición, sino que se mantiene "abierto" a consensuar enmiendas parciales que se formulen a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2020, siempre y cuando sean "constructivas" y "no destructivas".



Al mismo tiempo, y tras reiterar que se mantiene "abierto a todos (los grupos parlamentarios)", ha reconocido que en todo caso "evidentemente" existe por parte del PSOE "más sintonía en principio" con Unidas por Extremadura de cara a la negociación de enmiendas parciales a los PGEx, porque "sencillamente" este último grupo "no presentó enmienda a la totalidad" a las cuentas en su momento y "no están tan en desacuerdo como pueden estar otros grupos".



Sobre PP y Ciudadanos, por su parte, ha criticado que "no han buscado la calidad y sobre todo no han buscado alternativas reales y constructivas a los presupuestos para mejorar la vida de los extremeños", ha apuntado en rueda de prensa este lunes en Mérida.



"Nosotros hablaremos con todos los grupos", ha espetado en todo caso Amado, quien ha subrayado que el PSOE escuchará "qué están dispuestos los grupos a aportar". "Nosotros estamos abiertos a todos, pero hoy por hoy evidentemente Podemos no presentó enmienda a la totalidad y lógicamente existe una mayor cercanía", ha añadido a continuación.



En esta línea, ha señalado que "hay enmiendas, no solamente de Podemos, sino sobre todo del PP y de Ciudadanos que técnicamente son malas" y sobre las que si se llega a un acuerdo "habrá que intentar transaccionar". "Porque si no, es que incluso se aprobasen sería de dudosa aplicación", ha añadido.



"Nosotros estamos dispuestos a colaborar con Podemos, con el resto de los grupos, pero siempre y cuando sean enmiendas que construyan, no destruyan" como "base" del PSOE, ha insistido el socialista.



PRESUPUESTOS "BUENOS" PARA EXTREMADURA



Igualmente, y tras afirmar que los Presupuestos de la comunidad para este año serán unos "buenos" presupuestos para Extremadura, ha incidido en que irán destinados "sin lugar a dudas" a la creación de empleo "de calidad", al "impulso" de la comunidad en 2020 y a "asegurar" y "fortalecer" las políticas sociales.



Ha indicado, en este sentido, que el PSOE extremeño quiere "contar sin lugar a dudas con el máximo consenso posible" para que los presupuestos regionales "salgan reforzados", y ha deseado que en el debate de enmiendas parciales la oposición, "sobre todo el bloque de la derecha", no "desaproveche la oportunidad".



En este sentido, ha indicado que el "bloque de la derecha" ya ha "desaprovechado" dos "oportunidades clave" ante los PGEx, tanto a la hora de formular enmienda a la totalidad sobre los mismos como en la presentación de unas enmiendas parciales que "no han aportado nada, sino que están en un panorama absolutamente destructivo y no constructivo".



"Todavía queda camino por delante, quedan los debates, y lo que pretendemos y queremos los socialistas es que la oposición aporte por el bien de los extremeños", ha espetado Amado, quien ha reiterado que en el objetivo del PSOE en el debate de enmiendas parciales es que la oposición "aporte por el bien de los extremeños" y "construya y no destruya".



"Que el bloque de la derecha deje ya de destruir porque no favorece nada a los extremeños", ha pedido el socialista, quien ha insistido en que su partido está "abierto a dialogar", y aboga por que los grupos "se transacciones para poder llegar al máximo acuerdo posible".



En este sentido, tras incidir en que "ya se han mejorado los presupuestos en la comisión", ha añadido que "ahora" lo que el PSOE pretende es que "todavía se mejoren aún más" en el debate de enmiendas parciales de esta semana.



CRÍTICAS DE MONAGO



Sobre críticas vertidas por el PP relativas a la no tramitación de algunas enmiendas parciales a los PGEx, Jorge Amado ha indicado que en Extremadura "no hay rodillo" por parte del PSOE, sino que lo que ocurre es que "el PP y la derecha todavía no asume el resultado de las últimas elecciones autonómicas y están cabreados con los extremeños" por otorgarle al PSOE "mayoría absoluta democráticamente".



Así, ha afirmado que la derecha ha formulado enmiendas parciales "al peso" con las que "buscaba un titular". "Querían presentar muchas enmiendas pero le daba igual la calidad", ha incidido Amado, quien ha recalcado que en todo caso se han dado enmiendas por parte del PP que "no son reglamentarias" puesto que "no buscan bajas" y "quieren más gasto y menos ingresos".



"Ellos saben que las enmiendas que han presentado muchas de ellas no son reglamentarias", ha indicado el socialista, quien ha afirmado que "no se han vetado" enmiendas, sino que "simplemente no cumplen con el reglamento". "Ellos buscaban ese veto para salir en rueda de prensa a salir hablar del PSOE porque no asumen el resultado de las últimas elecciones autonómicas", ha añadido.



"No se han aceptado sencillamente porque no son reglamentarias, no hay más", ha insistido Jorge Amado, quien ha explicado que las enmiendas rechazadas al PP "supondrían una enmienda a la totalidad de facto porque no dicen de dónde se saca la baja" y trata dicho partido de "seguir aumentando el gasto y disminuyendo ingresos" y "eso supondría de facto una enmienda a la totalidad y por tanto el reglamento no lo permite".



También, en cuanto a afirmaciones del 'popular' José Antonio Monago en las que critica que no se acepte el debate, ha dicho, por parte del PSOE de enmiendas del PP relativas a cuestiones como la Carrera Profesional, la subida salarial a los funcionarios o un plan alternativo para Campo Arañuelo ante el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, el socialista ha indicado que los grupos parlamentarios pueden formular en sede parlamentaria "a lo largo del año perfectamente" las cuestiones que consideren oportunas.



"Pero que lo hagan como recoge el reglamento", ha añadido Amado, quien ha insistido en que el PSOE en todo caso "no coarta el debate a ningún grupo", cosa "contraria" a lo que según ha considerado ocurría cuando gobernaba el PP en Extremadura. "Hoy por hoy no se evita el debate de nada, pero hay que presentar las iniciativas conforme a reglamento", ha subrayado.



"Tienen todo el año para seguir presentando iniciativas, para hablar de lo que ellos quieran... Están las propuestas de impulso, las propuestas de pronunciamiento, hay herramientas parlamentarias para hacer preguntas al gobierno, solicitar información, etcétera", ha añadido al respecto.