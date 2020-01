El campo extremeño se manifestará en Agroexpo para pedir al Gobierno regular los precios

Ep.



Las cuatro principales organizaciones agrarias de Extremadura, Asaja Extremadura, UPA-UCE, APAG Extremadura Asaja y COAG, junto con la nueva asociación Aseprex, han convocado una manifestación conjunta el próximo 29 de enero, en Don Benito (Badajoz), coincidiendo con la inauguración de Agroexpo.



El motivo principal es reclamar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, una vez que ha dejado de estar en funciones, que aporte soluciones al problema de "precios ruinosos" que afecta a la mayoría de los sectores agrarios y ganaderos, y que tienen a la actividad en el campo "en peligro de extinción".



La convocatoria, que se enmarca en un acuerdo entre organizaciones agrícolas a nivel nacional, y que será la primera de una serie de movilizaciones, está dirigida no solo a todos los agricultores y ganaderos de la comunidad, sino también al conjunto de la ciudadanía, pues consideran que mantener la actividad en el campo es la principal medida para luchar contra la despoblación en zonas rurales.



Cabe destacar, además, que esta manifestación, que se iniciará a las 10,00 horas desde la avenida Alonso Martín, a la altura de la estación de autobuses, y que acabará en la puerta principal de Feval, coincide con otra protesta, en este caso una tractorada, organizada por otra organización agraria, La Unión de Extremadura.



Los líderes de las cinco asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos convocantes se han citado este jueves en Mérida para rubricar la solicitud de autorización de la protesta, que esperan que sea "masiva" y que será "pacífica", así como para exponer sus principales argumentos.



El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, en cuya sede se ha celebrado la rueda de prensa, ha señalado que los "precios ruinosos" que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos son el principal problema que afecta al sector primario. Y ello además se produce mientras los consumidores finales pagan cada vez más por estos mismos productos.



En este sentido, ha subrayado que la primera medida que reclaman al Gobierno una vez que ha echado a andar en plenas funciones es una revisión de la Ley de Cadena Alimentaria, que actualmente ha demostrado ser "claramente insuficiente", que garantice que los agricultores y ganaderos perciben un precio mínimo por sus productos con el que al menos, ha señalado, puedan cubrir los costes de producción.



"Nos estamos jugando el futuro", ha señalado Huertas, quien ha lamentado que "siempre son otros" los que les hacen las cuentas a los agricultores, por lo que pide una regulación que ponga freno a los "abusos" por parte del resto de actores de la cadena alimentaria.



A modo de ejemplo, ha señalado que mientras que los productores de fruta de la región han reportado pérdidas de 40 millones de euros en la última campaña, la centrales hortofrutícolas "campan a sus anchas y se saltan la ley", pues no firman contratos y no fijan precio por sus productos cuando los entregan, y más tarde, seis o siete meses después, les pagan "lo que les parece".



Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha señalado que hay sectores muy afectados por esta situación en la región. Entre ellos ha citado la fruta, que ha reducido la superficie plantada en 2.500 hectáreas, lo cual se traduce en la pérdida de 375.000 peonadas; el pimentón se ha reducido un 20 por ciento; el aceite de oliva está "por los suelos", y los productores de cerdo ibérico cruzado no son capaces de venderlos.



García Blanco ha advertido que si este "negocio" echa el cierre, en alusión al sector primario español, España dependerá de las importaciones procedentes de terceros países y consumirá productos que no pasan los mismos controles sanitarios que los que se producen en Europa.



MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN



El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que el "mal endémico" de los precios continúa a pesar de que hace un año se manifestará el sector por este mismo motivo, un periodo en el que ha estado el Gobierno en funciones y en el que se ha legislado "poco y mal", en referencia a las limitaciones a los productores extremeño de Cava por parte del consejo regulador de la denominación de origen.



Asegura que el problema de los precios en el campo está contribuyendo a que se estén "desmantelando las zonas rurales", en referencia a que la España vaciada "es un hecho" ante el que los responsables políticos se tienen que poner "manos a la obra", ha dicho Metidieri, para quien el sostenimiento del sector primario es la principal medida de lucha contra la despoblación.



En esta misma línea, Juan Moreno, de COAG, ha extendido el llamamiento a la movilización no solo a todos los agricultores y ganaderos de la región, sino también al conjunto de la ciudadanía. "El problema es más grave de lo que la gente se cree", ha remarcado, antes de apuntar que el precio que reciben los productores de aceite es hoy el mismo que en 1980, mientras que el precio de los costes de producción, en concreto del gasóleo, ha aumentado un 900 por cien.



Esta falta de rentabilidad está provocando que la profesión agrícola y ganadera se encuentre "en peligro de extinción", y que la respuesta no está en aumentar la superficie ni la capacidad de producción de las explotaciones. "Jamás podremos llegar", ha dicho, mientras haya multinacionales que se unen para fijar los precios de los insumos o mientras que el control de las grandes cadenas de distribución, que ya suponen el 56% del total de las ventas, continúa creciendo.



Finalmente, Juan Pedro Almodóvar, de la organización Aseprex, ha lamentado que la rentabilidad del campo sea "nula", motivo por el que teme ser la "última generación" de su familia que se dedique a la actividad en el campo.



Por este motivo, ha hecho un llamamiento a la participación en la protesta, no solo para que tome medidas el Gobierno del país, sino también para que escuchen sus reivindicaciones desde Bruselas, donde deben entender que "la moneda de cambio" con países terceros en sus relaciones comerciales "no puede ser siempre" la agricultura.