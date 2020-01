El PP critica el "rodillo" de la Junta por "vetar" 13 enmiendas "lógicas"

Ep/Rd

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado el "rodillo" de la Junta por "vetar" 13 de las enmiendas parciales "lógicas" planteadas por su grupo al texto articulado del Presupuesto de la comunidad (PGEx) para 2020 con el argumento de que --ha indicado-- suponen incremento de gasto.



Mientras, el portavoz de Presupuestos del PSOE en la Cámara regional, Jorge Amado, ha defendido la postura en dicha cuestión mantenida por la Junta con el planteamiento de que las enmiendas rechazadas al PP son "antirreglamentarias", además de que son "técnicamente malas" y "políticamente peores".



Así, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, Hernández Carrón ha lamentado la mayoría absoluta del PSOE en Extremadura "de rodillo, de mordaza a la oposición", al "vetar" 13 enmiendas "lógicas" del PP planteadas a los PGEx 2002, y sobre las cuales ha lamentado que "ni siquiera" podrán debatirse pese a que "darían luz a promesas incumplidas" por el Ejecutivo regional.



"Lejos de ser la legislatura del diálogo" esgrimida por la Junta "de boquilla", la actual está siendo la legislatura del "rodillo", ha incidido el 'popular',

Además, ha recalcado que las 13 enmiendas que le han sido "vetadas" a su grupo por parte de la Junta "tienen una función social, económica" y, pese a ello, "ni siquiera van a poder ser objeto de debate" como consecuencia de un "actitud sectaria" de los socialistas.



ENMIENDAS DEL PP



El diputado del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha desgranado las 13 enmiendas "vetadas" de su grupo por la Junta, como una relativa a que se destinase un millón de euros a contrataciones para la prevención de incendios en la región, o varias referidas a la "mejora" de sueldos de funcionarios "tal y como estaba aprobado por el Gobierno" y "acordado" en la región con los agentes sociales.



De igual modo, ha lamentado el "veto" de la Junta a otra enmienda del PP referida al abono de la Carrera Profesional, algo que a su juicio se debe a que "la Junta no quiere directamente paga" dicha cuestión en 2020.



También "veta" la Junta, según Hernández Carrón, enmiendas del PP que abogaban por cuestiones como facilitar el acceso a la jubilación anticipada entre docentes de la enseñanza concertada; así como por destinar financiación de la 'ecotasa' a un plan de empleo social y económico en Campo Arañuelo ante el "cierre" de la Central Nuclear de Almaraz.



Igualmente, el diputado del PP ha criticado que la Junta "veta" otra enmienda de su partido destinada al cumplimiento de lo estipulado "por ley" para abonar 76 millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal a los ayuntamientos.



Al mismo tiempo, Carrón ha rechazado el "veto" de la Administración regional a otra enmienda con la que el PP pretendía que "no" subiesen en 2020 las tasas públicas que "afectan al día a día de miles de extremeños".

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea ha tachado de "fraude" el medio centenar de enmiendas parciales "de última hora" planteadas por el PSOE a los PGEx 2020, por suponer éstas una "improvisación" y "remaches" a las cuentas regionales, además de encerrar "recortes".

Entre otras, Hernández Carrón se ha referido así a enmiendas parciales socialistas como la que "recorta 4,7 millones de euros" de la Renta Básica para destinarlos al Madex en una "improvisación"; o la referida a que "se recortan 3,5 millones de euros" para formación de empleados para destinarlos a "un proyecto nuevo que se supone es para contratar orientadores en un supuesto plan de empleo" del que "no" se ha informado "nada", ha dicho.

Igualmente, ha criticado una enmienda parcial "lamentable" del PSOE a los PGEx 2020 relativa al destino de 2 millones de euros contemplados inicialmente a servicios ferroviarios, en una iniciativa que encierra a su juicio "partidismo" al no contar aún la comunidad con trenes adecuados, ha apuntado.

A su vez, sobre estas críticas del PP a las enmiendas parciales del PSOE a las cuentas autonómicas, el diputado socialista Jorge Amado ha defendido la "calidad" de las propuestas de su grupo, toda vez que "refuerzan" la inversión en I+D+i y las políticas sociales en Extremadura, así como también las ayudas a las empresas y cuestiones en materia de igualdad.

Respuesta del PSOE

El socialista Jorge Amado ha pedido a la formación 'popular' que "deje de llorar, de lamerse las heridas" y asuma los resultados electorales en Extremadura y empiece a "trabajar" para "aportar", toda vez que "muchas" de las enmiendas rechazadas a dicho partido "van en contra del reglamento" y "por tanto no se pueden aprobar" al ser "antirreglamentarias".

En este sentido, Amado ha considerado que con sus "lloros" el PP trata de "quejarse" para "no hablar" de unos Presupuestos extremeños para 2020 que son "muy buenos"; y ha señalado que los 'populares' lo que tratan de plantear son "enmiendas al peso" y que "técnicamente son malas" y "políticamente peores".

Además, ha incidido en que aparte de las 13 enmiendas rechazadas, el PP "ha tenido que corregir 50 enmiendas" por estar "llenas de ambigüedades"; y pese a lo cual ha afirmado que el PSOE seguirá "estudiando" las propuestas que plantee a los PGEx la oposición para llegar "al máximo consenso posible".

Según Amado, los PGEx 2020 son "muy buenos para los extremeños", toda vez que "refuerzan las políticas sociales, la innovación y todo lo que tiene que ver con la economía" de la región; y ha criticado que la "inmensa mayoría" de las enmiendas planteadas por los partidos del "bloque de la derecha" no están "pensadas para beneficiar la vida de los extremeños" sino para "volver a hacer otra vez una enmienda a la totalidad" a las cuentas".



Así, ha afirmado que "no es cierto" que las enmiendas del PP hayan sido "vetadas" por la Junta, ya que en verdad --ha dicho-- lo que ha ocurrido es que "esas enmiendas (del PP) sencillamente no cumplen con el reglamento" y de aprobarse "sería hacer una enmienda a la totalidad a los presupuestos".



Amado ha pedido, en este punto, al PP que "deje de llorar, de lastimarse, de lamerse las heridas" y que se ponga a "trabajar seriamente", ya que las enmiendas presentadas por dicho partido "son técnicamente malas", presentadas "al peso", y "no son constructivas sino destructivas" y "no aportan absolutamente nada".



"No dicen de dónde dar la baja. Han supuesto o incrementos de gasto que no dicen de donde hay que sacarlo, o minoración de ingresos que no dicen de donde hay que quitarlos... y por tanto, no se pueden aprobar", ha incidido sobre las enmiendas del PP rechazadas el diputado del PSOE, quien ha añadido que además "el PP ha presentado una serie de enmiendas sabiendo que son antirreglamentarias" y para "volver a llorar sin aportar nada a los extremeños y extremeñas".