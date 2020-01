Extremadura es la comunidad autónoma con más temporalidad laboral en España, según Adecco

Rd./Ep.

Las regiones de Extremadura (35,6 por ciento), Andalucía (35,1 por ciento) y Murcia (34,7 por ciento) son las comunidades autónomas que más temporalidad tienen de España y son las únicas en las que más de un tercio del total de asalariados trabaja con contratos temporales, según se desprende del estudio 'VII Monitor Anual Adecco de Ocupación'.



En el lado contrario, se encuentran Madrid, con una temporalidad del 19,4%, que es la única Comunidad donde esta variable es inferior al 20%. Por detrás, le siguen Aragón (21,6%) y Cataluña (22,8 por ciento).

Concretamente, Extremadura es la región en la que empleo público supone una mayor proporción de la ocupación total, un 23%, y es una de las siete autonomías que exhiben un aumento simultáneo en el número de asalariados y no asalariados.

A su vez, Extremadura es la autonomía que ha experimentado el mayor incremento interanual en el número de no asalariados, un 9,1%, lo que supone que un 21,4% de la ocupación total trabajan por cuenta propia, tal y como informa Adecco en una nota de prensa.

En lo que a crecimiento del empleo público se refiere, hay ocho autonomías en las que el número de asalariados públicos muestra una caída interanual. De hecho, uno de los mayores descensos ha ocurrido en Extremadura (-3,1% interanual).

Sin embargo, Extremadura es la comunidad autónoma en la que el empleo público supone una mayor proporción de la ocupación total, un 23%. Estas cifras se comparan con una media nacional de un 16,2%.

Igualmente, Extremadura es la tercera región donde más evoluciona el colectivo de asalariados del sector privado, con un incremento interanual de un 3,8%.

Aún así, Extremadura es la única región en la que el peso del empleo asalariado privado es inferior al 60%, con un 55,6%. El promedio nacional se sitúa en un 68,2%.

Al mismo tiempo, Extremadura es la autonomía en donde el empleo no asalariado explica una parte más amplia de la ocupación total, el 21,4%. En toda España, la media es de un 15,5%.

En esta línea, Extremadura es la región en la que el empleo de AA.PP. y servicios sociales ocupa un espacio mayor, un 28%.

Extremadura (12,8%) y Murcia (11,7%) son los únicos casos en los que el empleo de la Agricultura, Ganadería y Pesca supera el 10% del total. "Si clasificamos el empleo en 11 ramas de actividad (Agricultura, Agua y Energía, Manufacturas, Construcción y siete ramas de Servicios), vemos que Extremadura es una de las seis autonomías que exhiben un incremento del empleo en 8 ramas de actividad", precisa Adecco.

Finalmente, Extremadura es una de las regiones en las que el aumento de las contrataciones tiene un origen más diverso.

A NIVEL NACIONAL



En España, la temporalidad se ha reducido hasta el 26,7%, ocho décimas menos que hace un año. Además, según el tipo de contrato generado, se aprecia que todo el empleo creado ha sido de carácter indefinido (+3,3%), mientras que el temporal ha crecido un 0,7 por ciento.



En el último año, el número de ocupados, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ha aumentado en 346.300 (+1,8 por ciento). En concreto, el número de asalariados ha crecido en 356.400 personas, mientras que el de no asalariados ha aumentado en 8.800 personas.



Sin embargo, entre los no asalariados existen diferencias, puesto que ha descendido el número de empleadores y el de otros (miembros de cooperativas y personas que ayudan en el negocio familiar sin remuneración), mientras que se ha incrementado el número de autónomos (sin personal a cargo).



Entre los asalariados, ocho de cada nuevos empleos se han dado en el sector privado. De hecho, ha aumentado la contratación en 295.300 personas, frente al incremento de 61.200 personas registrado en el sector público.



Teniendo en cuenta el tipo de actividad, siete de las once ramas que existen han registrado aumentos de su ocupación a lo largo de los últimos doce meses.



Así, han destacado los incrementos registrados en actividades profesionales (+4,4%) y manufacturas (4 por ciento). En el lado opuesto, se encuentran las actividades inmobiliarias, que han registrado una caída del 4,6 por ciento, lo que equivale a una pérdida de 7.300 puestos de trabajo. No obstante, la mayor pérdida absoluta de puestos de trabajo se registra en agricultura, ganadería y pesca, rama en la que se han perdido 22.200 empleos (-2,9 por ciento).