Vara: "El PSOE nunca hará nada que ponga en peligro la unidad de España"

El presidente de la Junta de Extremadura ha recordado al líder del PP en la comunidad, José Antonio Monago, sobre la concentración este martes en Mérida contra los pactos de Pedro Sánchez para su investidura que, en realidad, "probablemente lo que los ciudadanos quieren es que se hable de ellos, de sus problemas y de sus vidas".

"¿Por qué no estaban ahí fuera (en la concentración del PP) ni los pensionistas, ni los dependientes ni la gente con salarios más bajos hace un rato?. ¿Por qué estaban sólo los acomodados del salario de diputado o de alcalde. Por qué estaban sólo ellos sin ningún ciudadano. Cuál es la razón?", ha preguntado en rueda de prensa en Mérida.

"Porque probablemente lo que los ciudadanos lo que quieren es que se hable de ellos, de sus problemas y de sus vidas", ha añadido Vara, quien ha afirmado también que el PP puede llegar a la "irrelevancia" porque "le han comprado el discurso a Vox" y "como suele ocurrir en estos casos la gente prefiere el original que la fotocopia".

Tras afirmar, en este sentido, que -en alusión a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno- ha indicado que "el problema radica en que hay una parte de la derecha que no ha reconocido el resultado electoral", ha lamentado que mientras que parecía en el pasado mes de mayo que se había "conseguido que la ultraderecha no entrara en la Asamblea de Extremadura", ahora "con tristeza" descubre que "ha entrado, que está, lo que pasa es que la representan otros (en alusión al PP)".

Por otra parte, ha recordado que mientras que el PSOE "ha ganado cinco elecciones", el 'popular' José Antonio Monago "en Extremadura en un año ha perdido cinco elecciones", y ha añadido que pese a ello este último "se pone a silbar mirando para otro sitio como diciendo 'yo no tengo nada que ver con esto'", cuando "él podía no haber pedido autorización para la manifestación" porque "con el número de gente que han venido no hacía falta pedir permiso", añade.