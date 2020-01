Diputados extremeños del PP piden a los del PSOE que "no traicionen" a quienes les votaron

Los diputados del PP en el Congreso por Badajoz, Teresa Angulo y Víctor Píriz, han pedido a los representantes del PSOE elegidos en Extremadura que "no traicionen el voto y la confianza" que les dieron los ciudadanos de esta comunidad.



Ambos diputados hacen un llamamiento a la "sensatez socialista", para que no sean "partícipes de unos pactos con independentistas y anticonstitucionalistas que únicamente van a servir para profundizar más en la España a dos velocidades", donde unas regiones "consiguen cosas a base del chantaje al Estado y otras, como Extremadura, se quedan atrás".



Además, añade que, "desde el minuto cero, tras las elecciones del 10N, Sánchez se abrazó a los socialcomunistas de Podemos, y dejó el resto del futuro de su posible Gobierno y de todo el conjunto del país en manos de los que reniegan de la unidad de España y la igualdad entre territorios y ciudadanos".

Según el PP de Badajoz, "en ningún momento, tuvo el sanchismo voluntad de sentarse con las fuerzas políticas constitucionalistas a negociar ni acordar nada".



Los diputados populares pacenses preguntan si los socialistas extremeños han pensado en las "consecuencias" de que el PNV logre "hacerse con el control" de la Seguridad Social en el País Vasco, en cómo afectará eso a la caja única de las pensiones y a la calidad de vida de todos los jubilados extremeños que dependen de esa partida económica.



El PP afirma que el PSOE extremeño está "dispuesto, con una irresponsabilidad consciente, a dejar en manos de independentistas catalanes y vascos el futuro de la Alta Velocidad regional o de las posibles ayudas para parados o dependencia".

Por el contrario, el Partido Popular será "dique de contención ante un Sánchez que ha vendido España con tal de seguir en Moncloa".



También, añade que va a "seguir defendiendo, luchando y dando la cara por mantener los principios de igualdad, unidad y consenso" que recoge la Constitución, ante un pacto PSOE-ERC que "liquida la soberanía nacional con la consulta independentista, la igualdad entre españoles con la mesa de gobiernos bilateral y la legalidad al hablar de superar la judicialización de un falso conflicto político".



"Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas con tal de seguir en Moncloa y no se merece presidir España", indica el comunicado.



Sin embargo, señalan que los extremeños "pueden estar tranquilos", porque el PP "estará a la altura de las circunstancias y no permitirá que se cambie el marco constitucional, que se lleve a cabo un referéndum ilegal o que se haga borrón y cuenta nueva con los fugados y condenados por el 1 de octubre, tenga o no al lado a los barones o a los diputados socialistas".