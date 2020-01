Cs desvela que Vara "ni siquiera le cogió teléfono" a Arrimadas para hablar sobre Sánchez

Ep

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha desvelado que este pasado jueves, día 2, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ni siquiera le cogió el teléfono" a Inés Arrimadas cuando ésta le llamó para hablar sobre la investidura de Sánchez con acuerdos con partidos independentistas.



"Ayer nuestra presidenta, Inés Arrimadas no fue atendida por Guillermo Fernández Vara, por el del talante, el del diálogo, el de tender puentes, ése que ni siquiera es capaz de coger el teléfono a una persona que representa a más de un millón de españoles", ha señalado Salazar.



Ha hecho en este punto un "llamamiento" a Vara para recordarle que "por favor todavía está a tiempo" de que él "no" traicione a Extremadura, teniendo en cuenta que "su partido (el PSOE) va a traicionar a España y a Extremadura".



"Su partido va a traicionar a España y a Extremadura, que no lo haga él, que no sea cómplice, que recuerde ese Guillermo Fernández Vara que decía que abandonaría el PSOE, si su partido pactaba con nacionalistas... que vuelva ese Guillermo Fernández Vara que miraba por Extremadura y no el de ahora que sólo mira por el Partido Socialista Obrero, porque español ya no es", ha subrayado David Salazar.



En este sentido, ha reconocido también que esta actitud de Vara sobre la llamada de Arrimadas "no" extraña a Ciudadanos Extremadura, después de que "en el primer incidente" de este año con el cava extremeño el presidente de la Junta "no ha dicho nada". "Los viticultores extremeños no van a tener más hectáreas para plantar y nuestro presidente ni siquiera sabemos cuál es su opinión", ha lamentado.



FUTURO "NEGRO"



Por otra parte, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea ha advertido también de que existe "un futuro más negro que nunca" para Extremadura "por culpa de lo que va a pasar en breve en Madrid, donde se va a firmar un pacto que es contrario a los intereses de Extremadura", y "un pacto que va definitivamente a certificar la renuncia, la muerte a la convergencia de esta tierra" y que "va a confirmar esa España de dos velocidades".



Así, ante la situación de que Extremadura es la región "donde más difícil es tener un contrato indefinido", ha criticado la "receta" del PSOE en materia laboral, y ha lamentado que dicho partido además "no quiere escuchar" la "alternativa" de Ciudadanos en materia laboral.



"Una alternativa que el PSOE no quiere escuchar, pero no nos extraña porque ayer Guillermo Fernández Vara ni siquiera le cogió el teléfono a Inés Arrimadas", ha dicho.



"Ayer, Inés Arrimadas intentó hacer un acercamiento con aquel que antes de las elecciones de mayo se plantó en Madrid para intentar afianzar cuando creía que no iba a tener la mayoría suficiente para el gobierno en la región... Se fue a Madrid directamente, ni siquiera llamó por teléfono y fue atendido", ha añadido, para a continuar lamentar que Vara "ni siquiera le cogió el teléfono" a Arrimadas este pasado jueves.