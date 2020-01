Unidas por Extremadura cree que discurso de Vara encierra "mismas recetas" para problemas

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que el discurso de fin de año ofrecido por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, encierra "las mismas recetas" para superar problemas de la comunidad como el paro o la despoblación.



"Un año más el presidente Fernández Vara nos traslada su lista de buenos propósitos, que suena muy bien, pero que es que finalmente nos condena a las peores cifras de desempleo y de pobreza del país", ha lamentado De Miguel como valoración del discurso de fin de año por parte del jefe del Ejecutivo regional.



En este sentido, tras afirmar que Vara "defiende un modelo que no pone ninguna venda a la hemorragia poblacional", ha abogado también por la creación de empleo "de calidad" en Extremadura.

"Y no precario ni temporal con contratos troceados y sueldos de miseria que invitan a hacer la maleta a los más jóvenes", ha añadido.



Finalmente, Irene de Miguel ha señalado también en alusión a Vara que "la mayoría absoluta no es una carta en blanco" y ha criticado al presidente de la Junta porque a s "está demostrando que el diálogo y el consenso no lo aplica cuando no lo necesita porque le dan los números para sacar el presupuesto por sí solo".