Fernández Vara: "Extremadura tiene que conseguir que España salde su deuda con nosotros"

Así de tajante, se ha manifestado el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su tradicional Mensaje de Fin de Año, desde la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar, haciendo un llamamiento a que se visite y, recordando que un órgano renacentista que es el más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, " a veces no somos conscientes de todo lo quetenemos y yo me siento muy orgulloso como primer y último extremeño de que esto sea exactamente así".

En su Mensaje, Fernández Vara ha recalcado ser un "un firme convencido de que en este decenio Extremadura tiene que conseguir que España salde su deuda con nosotros", reiterando que "España está en deuda con Extremadura, está en deuda en materia de infraestructuras. Tenemos que reivindicar que, deuna vezportodas, se acaben las obras del tren, se acaben las obras en las infraestructuras viarias y se acaben las obras en todo lo que tiene que ver con lasinfraestructuras hidráulicas".

Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "no se trata de gritar por gritar o de exigir por exigir, se trata simplemente de pedir lo que nos pertenece, lo que consideramos que es justo y lo que creemos que tenemos que tener como consecuencia de nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, hijos de la Constitución Española".

De esta forma, ha agradecido "la apuesta que los extremeños hicieron el pasado mes de mayo por la estabilidad política. Yo supe leer perfectamente lo que me quisieron decir. Nos dieron una mayoría absoluta, pero no para gobernar por encima de todo, sino para gobernar con todos. Eso es lo que me propongo hacer, lo que pretendo hacer. Intentar siempre desde el diálogo conseguir los mejores objetivos".

Para Fernández Vara, se debe apostar "por tender puentes, por ser capaces de salirnos al encuentro, de buscar diálogo, de buscar consenso en cualquiera de los ámbitos. Yo creo que si este país y esta región nuestra necesitan algo, es que pongamos por encima de todo el interéscolectivo y el interés general. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer a partir de ahora: apostar por sercapaces en este decenio que empieza 2020-2030 de aprovechar las oportunidades que estoy convencido que España y que Extremadura tienen".

Nuevo Plan de Empleo

Durante su Mensaje, el Presidente Extremeño ha hecho referencia al empleo, recordando que, "en el Debate de Investidura , me propuse una serie de objetivos que son los que hoy pongo ante la ciudadanía de Extremadura y que tienen que ver con el empleo, fundamentalmente y siempre el empleo".

A este respecto, ha recalcado que "hoy tenemos 50.000 desempleados menos, 50.000 parados menos que hace 5 años, pero tenemos todavía muchos parados, lo cual me hace no conformarme y huir dela autocomplacencia".

Con ello, ha anunciado que "vamos a intentar en los primeros meses del año con los agentes sociales en el Parlamento de Extremadura, llegar a acuerdospara desarrollar un nuevo Plan de Empleo que permita seguir reduciendo el que es nuestro principal problema y el principal problema para el desarrollo de esta región. Cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de pequeña y mediana empresa,estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de empresarios y emprendedores, estamos hablando de la gente que son los que producen y generan el empleo y al lado de los que tenemos que estar. Son cooperadores necesarios para el progreso y el desarrollo de esta tierra".

Igualdad

Fernández Vara ha destacado que "tenemos por delante un reto que creo que cada día es más compartido en nuestra tierra y también en nuestro país y que tiene que ver con esa parte de la igualdad de oportunidades directamente relacionada con la igualdad de género".

El Presidente Extremeño reconoce que "la brecha entre hombres y mujeres sigue existiendo. Cuando antes hablaba de la necesidad de apostar por el empleo, más que en ningún otro ámbito hay que hacerlo en el ámbito de la mujer".

Así, matiza que "hoy tenemos en Extremadura un 15 % de paro masculino y un 25 % de paro femenino, por lo que está claro dónde hay que poner el énfasis y el acento principal".

Además, recalca que "no me resigno a que sigamos viviendo en un país y en una región donde las mujeres son víctimas de la violencia de género. Es absolutamente imprescindible que lo que significóel 8 de marzo a lo largo de los últimos años, siga siendo una permanente presencia en la vida política y en la vida social de Extremadura".

Para Fernández Vara, "si somos capaces de que el 50 % qué son las mujeres aporten el 100%, España será mejor y Extremadura será mejor. No tengo absolutamente ninguna duda de eso".

Reto Demográfico

El Presidente Extremeño ha añadido que hay otro gran reto "en nuestro país, en nuestra región, que es el reto demográfico. Lo que llamamos la despoblación, la España vacía y que tiene que ver con los resultados de la profunda evolución social que ha tenido Extremadura y España".

Así, ha señalado que "en el año 1960 en Extremaduranacieron 32.000 niños. En 1980, nacieron 16.000 y ahora nacen 7,700. En España, en1980, había 600.000 nacimientos y ahora 370.000. Tenemos un problema que tenemos que resolver y la solución pasa básicamente por tener muy claro que si España ha sido capaz, a pesar de esa caída demográfica, de aumentar su población, ha sido gracias a una migración ordenada", añadiendo que "se trata de ser capaces de abrir nuestras puertas de manera ordenada para que venga gente a nuestro a nuestro país a vivir ya convivir con nosotros".

Según el Jefe del Ejecutivo Extremeño, "al mismo tiempo, debemos facilitar todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral a las familias", puntualizando que no hay que engañarse pues, "si España y Extremadura han reducido drásticamente su natalidad a lo largo de los últimos 40 años, el problema no es solo la economía yel empleo; el problema también es un sistema de vida en el que no hay tanto tiempo para tener hijos. Por eso, seamos conscientes de lo que tenemos por delante y ese es uno de los principales retos que tenemos que afrontar como ciudadanos y ciudadanas".

Plan de Energía y Clima

Fernánez Vara ha hecho referencia a que "tenemos también por delante el objetivo de la lucha contra el cambio climático. Lo que ha ocurrido hace una semanaen Madrid no ha sido fruto de la casualidad, es fruto de uno de los principales problemas que el mundo tiene y es que el cambio climático".

Para el Presidente Extremeño, "el cambio climático nos va a condicionar de manera severa nuestras vidas. Si no queremos que dentro de 15 años haya 250 millones de personas que tienen que abandonar sus casas porque vana ser inundadas, tenemos que reaccionar".

De esta forma, ha recalcado que "reaccionar significa un Plan de Energía y Clima que vamos a desarrollar también en Extremadura de aquí a la primavera para presentarlo como un objetivo de los próximos años. Yo quiero que Extremadura sea la región de España donde más energía renovables haya y luego me comprometo a que eso sea una realidad en el futuro".

Digitalización y Conectividad

El jefe del Ejecutivo Extremeño ha mencionado también la digitalización, la conectividad, de lo que hoy significa y representa una base fundamental del progreso, recalcando que "Europa va por ahí,buscando el comercio electrónico,el comercio online y, en ese sentido, tenemos que ser capaces desde aquí de facilitar esa travesía para toda la pequeña y mediana empresa de Extremadura, para hacer esa transición de la mejor manera posible"

Pero, ha apostado porque "en la escuela, en la sanidad, en nuestros hogares, la digitalización pueda ser un elemento de transformación y de futuro".

Invencibles: Los que nunca se rinden

El Presidente Extremeño, en su Mensaje, también ha hecho referencia a lo afectivo, matizando que "a veces, miramos mucho el triunfo y el éxito en la vida,como un elemento referencial. Yo considero invencibles no a los que siempre ganan en la vida, sino los que nunca se rinden".

Para Fernández Vara, "Extremadura está llena de gente que nunca se rindió, que siempre peleó, que siempre se partió la cara para hacer posible que su vida pudiera ser de otra manera. No perdamos las pistas. A veces, tenemos la sensación de que estamos buscando un lápizounbolígrafo para poder escribir y no lo encontramos por ninguna parte y resulta que lo tenemos en las manos".

Además, ha añadido que "a veces, buscamos el amor,buscamos la amistad, buscamos el cariño, buscamos el afecto, buscamos la claridad de las pequeñas cosas y no nos damos cuenta que la tenemos en la mano. No nos olvidemos nunca de toda esa gente que representa las pequeñas cosas en nuestra vida, los pequeños detalles, los pequeños momentos,las

pequeñas existencias, las pequeñas emociones, que son las que nos hacen a todos ser mejores".