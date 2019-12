Vara se muestra "profundamente decepcionado" con PP y Cs

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado este lunes "profundamente decepcionado" con el PP y con Ciudadanos, ya que a su juicio "tendrían que haber dado el paso, como lo dió el PSOE en su día, para que España pudiera tener un gobierno".



Fernández Vara ha aclarado que facilitar el Gobierno "no te garantiza que vayas a tener la legislatura resuelta", pero por lo que menos "permite que eche a andar y luego que las negociaciones con unos y con otros, permitan ir aprobando las leyes y los presupuestos".



"Yo me siento muy decepcionado porque el partido que pudo gobernar España gracias a que el PSOE se abrió en canal para que España tuviera un gobierno, ahora esté escondido en sus cuarteles de invierno", con el objetivo de "protegerse ante unas eventuales nuevas elecciones", ha lamentado Fernández Vara en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.



Ante esta situación, el presidente extremeño ha criticado que "hay gente que está pensando mucho más en sus resultados que en cómo le vaya al país", por lo que se ha mostrado "decepcionado" con el PP, al que según ha dicho, valora "mucho como partido de gobierno, y esperaba que hubieran estado a otro nivel".



Y es que, según ha dicho, España se encuentra en "momento muy complicado", tras el que ha reafirmado que su manera de entender la política pasa por "poner por encima de todo y siempre los intereses generales" de su país, por lo que ha defendido que "cuando llegan momentos de estas características, primero está España y luego todo lo demás, y eso hay que demostrarlo".



En ese sentido, ha lamentado que "algunos lo dicen con la boca chica, y cuando llega el momento, ponen los intereses de su partido por encima", tras lo que se ha mostrado "profundamente decepcionado con el PP y con Ciudadanos", ha dicho.



SITUACIÓN EN CATALUÑA



Por otra parte, y tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de UE sobre Junqueras, Vara ha señalado que "esto de Europa tiene también servidumbres democráticas", y ha considerado que "España hace bien en reconocerle a los tribunales europeos como si fueran justicia propia, porque esa es la manera también de ir construyendo Europa".



En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha admitido que lo ve "con preocupación", ya que según ha dicho, le "preocupa mucho que seamos capaces de superar el enorme desafío que los independentistas nos han hecho".



Por eso, ha reiterado su "pesar" por que las fuerzas políticas constitucionales "no hayan sido capaces de sacar hacia adelante una investidura, con independencia luego de cómo se aprueben las leyes", ya que "España lo necesitaba", ha dicho.



"Yo puedo ser secretario general de un partido y presidente de una comunidad, pero cuando llega el interés general de todos los españoles, todo lo demás sobra", ha reiterado Fernández Vara.



CONFERENCIA DE PRESIDENTES



Finalmente, y respecto a la posibilidad de abrir una mesa de negociación entre España y Cataluña, Fernández Vara ha entendido que "eso existe ya", ya que los gobiernos regionales negocian con el Ejecutivo, pero ha apuntado que "eso tiene que estar luego acompañado de multilateralidad, y esa es la Conferencia de Presidentes".



Así, Vara ha reafirmado su defensa de la Conferencia de Presidentes, ya que "es el órgano que le falta a la realidad política española para cerrar el círculo", de tal forma que "puede haber relaciones bilaterales porque también hay relaciones multilaterales".