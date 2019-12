La crecida del Río Jerte a su paso por Navaconcejo causa numerosos daños

Ep

La crecida del Río Jerte a su paso por la localidad cacereña de Navaconcejo debido a la borrasca 'Elsa' de la pasada madrugada ha causado numerosos daños en viviendas y en las calles aledañas al río por lo que en la mañana de este viernes los vecinos y operarios del municipio se han afanado en limpiar y retirar el barro de sus inmuebles y las calles.



Así, varios vecinos han coincidido en asegurar que "nunca" habían visto una crecida similar del río: "Yo no recuerdo nunca una crecida como ésta, jamás", ha resaltado un vecino, mientras que otro ha coincidido en que a sus 63 años "nunca había visto esto".



En declaraciones a Europa Press Televisión, otro vecino de Navaconcejo ha aseverado que la pasada noche ha sido "terrible", "de miedo" porque ha habido "un desborde total" del río, del que ahora están "viendo los daños" y "hasta donde ha subido" el agua, que calcula que ha sido más de un metro.



"Vengo del campo también y hay fincas que están totalmente arrasadas, los árboles, las vallas, todo destrozado", ha añadido este vecino, que ha apuntado que "ahora toca limpieza" una vez que han podido entrar a sus inmuebles.



Igualmente, otro navaconcejeño ha apuntado que "hay que dar gracias a Dios de que dentro de la desgracia" están "bien" y que, en su caso, no han tenido daños aunque sí "mucha" suciedad. "Lo peor un vecino mío que dejó el coche dentro", ha lamentado.



Por su parte, otra vecina no ha tenido la misma suerte y ha visto la parte baja de su casa dañada y ha indicado que han tenido que estar durante la noche en la parte de arriba porque no podían bajar, "era imposible", ha manifestado. En este sentido, ha afirmado que han "llenado tres contenedores" de barro.



"Esto ha sido totalmente un desastre, yo que tengo 67 años creo que no lo he conocido, yo no lo he visto en la vida esto", ha resaltado un vecino que estaba ayudando a la anterior.



Finalmente, ante la alerta que hay activada este viernes en Navaconcejo por inundaciones, los vecinos han manifestado que esperan que "no sea" así porque sino el trabajo que están haciendo "no va a servir para nada".

Y, otro navaconcejeño ha concluido que "mucha falta nos hacía el agua pero ya nos podemos dar por satisfechos".