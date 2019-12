Cs pregunta sobre despoblación, jóvenes y natalidad, "problemas reales" de los extremeños

Durante el pleno parlamentario de este jueves, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha realizado tres preguntas sobre "los problemas reales de los extremeños", como la pérdida de población, la salida de jóvenes y el descenso de la natalidad.

Así, el portavoz de la formación naranja, Cayetano Polo, ha preguntado al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, cómo valora que Extremadura haya perdido 2.400 habitantes en seis meses y si considera positivas las políticas que el gobierno está llevando a cabo para poner freno a la despoblación.

Vara ha manifestado que ve esos datos con "preocupación" y ha indicado que "es un problema que hay que resolver entre todos".

Respuesta que ha sorprendido al portavoz de Cs que ha señalado que aunque le consta que el presidente autonómico "está preocupado" por esta cuestión "sus palabras no corresponden con sus acciones".

"Los presupuestos no reflejan esa preocupación ni las soluciones que necesita esta tierra. No se protege a las familias, no se fomenta una Extremadura atractiva, no trabajamos para que las empresas puedan instalarse e invertir...", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado que en el año 88 empezó a funcionar la Central de Almaraz, "del 88 para acá se ha incrementado la población en un 40%, en Valdecaballeros se ha reducido casi el 48%; lo que digo es que donde hay empresas hay trabajo".

Además, Polo ha criticado que las cuentas regionales contemplan "14 millones de euros más para que los ayuntamientos sigan contratando y así mantener los chiringuitos socialistas y 6 millones de euros menos para que las empresas tengan ayudas para el desarrollo de sus proyectos".

"Mientras nosotros estamos debatiendo hay chavales que están haciendo la maleta y a eso no se le ha puesto freno", ha concluido.

Mientras, la diputada de la formación naranja, Marta Pérez, ha preguntado a los miembros del gobierno regional, cuáles son los motivos por los que los índices de natalidad en Extremadura son inferiores a los necesarios para asegurar el relevo generacional.

Pérez ha lamentado que en los presupuestos regionales para el 2020 "siguen sin estar contempladas medidas o políticas que fomenten la natalidad en una región condenada a la despoblación si ustedes no ponen remedio" y ha añadido que "tienen la obligación de proporcionar el contexto idóneo para que quien quiera tener hijos, pueda tenerlos".

Por ello, la diputada de la formación liberal ha propuesto medidas para paliar esta situación como la equiparación de la baja por paternidad, la educación gratuita de cero a tres años, libros de texto gratuitos propuesta por Cs, planes de conciliación que permitan a los padres y madres poder continuar su desarrollo profesional y un "verdadero" plan de igualdad, todas ellas medidas para las que, según ha afirmado Pérez, "se necesita valentía y ganas de trabajar por parte del gobierno regional".

Finalmente, el diputado de la formación naranja, David Salazar, ha preguntado al gobierno regional si le parece "anecdótica" la marcha de jóvenes de Extremadura.

Así, Salazar ha recalcado que la oposición de Cs "es constructiva y con propuestas". "Ustedes la única forma que tienen de hacer gobierno es machacarnos como oposición. La alternativa a la natalidad y despoblación de la que habla Vara es la inmigración pero somos la comunidad autónoma de España con menor número de inmigrantes y hemos echado a 11.000 extranjeros en los últimos cinco años".

"Necesitamos a los inmigrantes y extranjeros pero su gobierno los echa", ha criticado el diputado de la formación naranja.