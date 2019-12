Polo: "Sánchez tiene oportunidad de hacer historia y aceptar la vía Arrimadas"

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha aseverado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene la oportunidad de hacer historia y aceptar la vía Arrimadas de los 221 escaños que suman los partidos constitucionalistas (Cs, Psoe y PP).

Así, Polo ha recalcado que la mejor opción de gobierno es esta la opción que lleva proponiendo Inés Arrimadas a Sánchez, desde hace días y, que ha asegurado que la formación naranja "va a defender e intentar que se lleve a cabo hasta el último momento".

"España no puede estar en manos de un gobierno que esté formado por Podemos y que cuente con el apoyo del independentismo", ha subrayado el portavoz de Cs.

Junto con ello, ha matizado que "la entrada de Podemos en el gobierno es una malísima noticia para los españoles y extremeños porque lo único que garantiza es inestabilidad económica, subida de la presión fiscal y unas políticas que se alejan mucho de lo que necesitamos para el desarrollo de nuestra tierra".

En este sentido ha incidido en que un gobierno "que tenga que ser sustentado por grupos que quieren romper España no es la mejor solución para el país ni para esta tierra".

Por ello, ha insistido en que la formación liberal ha ofrecido a Sánchez esa vía Arrimadas que supone que en lugar de contar con los populistas de Podemos o con los independentistas opte por la opción de tener "el apoyo de los partidos que defienden la Constitución, algo que en Europa ya se ha hecho y funciona bien".

Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha apuntado que no vale que Vara diga que el señor Casado "dice que no", porque "debe ser el señor Sánchez el que dé el paso y no escudarse en esas declaraciones ya que lo importante es que renuncie a la vía de los independentistas para que Casado reflexione".

Polo ha recordado que la formación liberal pone cuatro condiciones a esa vía constitucionalistas que son: que sea un acuerdo de legislatura y no solo de investidura, el Pacto Nacional por la Educación, la no subida de impuestos y la reforma de la Ley Electoral.

DECLARACIONES DE VARA

El portavoz de Cs ha manifestado su "preocupación" por las declaraciones de Vara, porque "lejos de explicar los detalles de la conversación con Sánchez ha hablado en tono desilusionante y pesimista de la financiación autonómica y de la sanidad y no ha dicho los términos de esa conversación".

Para el portavoz de Cs, "Vara debería explicar que la abstención de los independentistas tiene un precio y ese precio seguramente a quien más perjudique es a Extremadura".

Sobre la reforma de la financiación autonómica que Vara ha dicho que podría estar para 2020 Polo ha señalado que, si esta "sale adelante con los socios independentistas de Sánchez será una financiación autonómica que perjudique todavía más a Extremadura, que haga que la brecha entre comunidades autónomas sea mayor y que esté diseñada y apoyada por aquellos que nos quieren alejar de la convergencia con el resto de comunidades".

Así, ha reclamado a Vara "que sea valiente y que se deje de blanquear esta situación. Es una realidad que el partido socialista ha abandonado el constitucionalismo y que negocia con partidos cuyos líderes están en prisión y eso no hay quien los blanquee porque es una realidad".

Y, Polo ha destacado que "Vara tendrá que asumir que su partido se está equivocando igual que lo haría el señor Casado si su partido no toma la vía Arrimadas para solucionar los problemas de formación de gobierno".