De Miguel critica que la Junta vuelva "a pagar 2 millones de euros por un tren indigno"

Unidas Por Extremadura asegura que el gobierno de Fernández Vara "se ha bajado los pantalones ante el Ministerio de Fomento" porque ha incluido en el proyecto de presupuestos para 2020 el pago de la Obligatoriedad de Servicio Público del tren.

La portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, tras la comparecencia de la nueva secretaria general de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, ha afirmaedo que "es una vergüenza absoluta" que la Junta considere que "no hace falta decirle a Fomento que vamos a seguir sin pagar la OSP hasta que no tengamos un tren decente y digno".

De Miguel ha añadido que este gesto, y el hecho de que la Junta haya decidido que ya no es necesario manifestarse por un Tren Digno, refleja que el Partido Socialista "hace una política de maquillaje" porque meses antes de las elecciones se plantaron y anunciaron que no iban a pagar ni un solo euro más hasta que no hubiera en Extremadura un servicio ferroviario digno, "y vemos cómo escasos meses después vuelven al redil y vuelven a pagar la OSP".

La portavoz de Unidas Por Extremadura considera que debe establecerse una moratoria de esa Obligación de Servicio Público hasta que las infraestructuras ferroviarias sean decentes, que se debe además renegociar a la baja el pago, y que los presupuestos deberían reflejar "una bonificación para los billetes del tren" porque "no puede pagarse lo mismo por un trayecto entre Mérida y Madrid que entre Madrid y Valencia en AVE".

Política de Vivienda

La también presidenta del Grupo Parlamentario ha añadido que con las partidas previstas en el proyecto de presupuestos de 2020 para la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda "no se hacen frente a los grandes retos que tiene la región".

"Una región desconectada, desvertebrada y que tiene una falta de vivienda de protección pública evidente"; de hecho, ha asegurado que las inversiones previstas plantean unas políticas absolutamente continuistas, "que han demostrado ser totalmente ineficaces e ineficientes".

Así, recalca que "el PSOE prefiere seguir con lo malo conocido, en vez de arriesgar y plantear políticas alternativas que encaren los retos de frente".

Según De Miguel, en el proyecto de presupuestos, disminuyen las partidas destinadas a las ayudas al alquiler, "cuando este año se ha demostrado que han sido insuficientes".

También ha dicho que es inaudito que se siga sin dar un impulso claro a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial porque, según De Miguel, "la vivienda es muy necesaria en una región donde tenemos elevadas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social".

Debido a ello, Irene de Miguel ha denunciado que en Extremadura no se está cumpliendo con el artículo 47 de la Constitución donde se establece que todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna.

"En esta región -ha afirmado- se incumple y se seguirá incumpliendo la Constitución con estas políticas de viviendas donde no se dan ayudan al alquiler ni se construyen nuevas, pero donde tampoco hay la valentía suficiente para exigirle a los bancos, que son los grandes tenedores de viviendas, que cedan aquellas que tienen vacías".