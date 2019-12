PSOE invita a la oposición a presentar enmiendas parciales para mejorar Presupuestos

Jorge Amado, portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Socialista, ha invitado a los grupos parlamentarios de la oposición a presentar enmiendas parciales.

Tras las comisiones parlamentarias en las que se han dado a conocer los detalles de las cuentas regionales, el próximo lunes se abre el plazo de presentación de enmiendas parciales hasta el próximo 30 de diciembre.

En rueda de prensa, Amado ha pedido a la oposición que “trabajen con seriedad y rigor, que utilicen toda la información detallada que tienen sobre los Presupuestos para presentar enmiendas que mejoren las cuentas, los socialistas estamos dispuestos a hablarlo y a valorarlo todo”.

No obstante, a los dos partidos del bloque de la derecha, PP y Ciudadanos, el portavoz socialista le ha pedido que “no presenten enmiendas parciales al peso como hicieron con las enmiendas a la totalidad, que no presenten enmiendas a los extremeños como hicieron, que no presenten enmiendas como si fuese una vendetta por los resultados del pasado 26 de mayo, que piensen en los extremeños y en resolver sus problemas”.

En su intervención, Jorge Amado ha agradecido el trabajo de los altos cargos de la Junta de Extremadura, durante estos tres días de comisiones pues, entiende el portavoz que “se han explicado las cuentas en profundidad, de manera pormenorizada”.

Por ello, ha reiterado que, tras estos tres días, ha quedado claro que “estos Presupuestos son ambiciosos, reivindicativos, progresistas y profundamente sociales, son unas cuentas que miran a los ojos a la gente, atienden sus necesidades, ofrecen respuesta a sus problemas y, sobre todo, dan la espalda a los 4 años de cuentas con recortes que promovió la derecha del PP de Monago”.