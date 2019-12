PSOE, PP y Cs urgen a Junta resolver la petición de que la montería y la rehala sean BIC

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado --con los votos a favor del PSOE, del PP y de Ciudadanos (Cs)-- una propuesta de impulso a través de la cual la formación 'naranja' insta a la Junta a que se resuelva positivamente, "siempre que cumpla los requisitos legales", la solicitud formulada para que la montería y la rehala sean declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC) en la comunidad.



La iniciativa, con la que Cs ha trasladado a sede parlamentaria la petición formulada en tal sentido en 2018 por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), ha sido debatida en la sesión plenaria que este jueves se celebra en la Cámara regional, y ha recibido el único rechazo de Unidas por Extremadura



En defensa de la iniciativa, que recibió una enmienda del PSOE y otra transaccional a esta enmienda socialista por parte de Ciudadanos, el diputado de la formación 'naranja' Fernando Baselga ha recordado que la Federación Extremeña de Caza propuso en 2018 a la Junta la declaración de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural, y ha criticado que desde entonces tal petición está "guardada en el fondo de un armario".



Tras apelar asimismo a la tolerancia y a "no ser tan partidario de prohibirlo todo", ha indicado que Fedexcaza en su argumentación plantea que "la caza y la montería se puede considerar como un patrimonio vivo, un legado que se transmite de generación en generación", lo que a su juicio supone una "tradición arraigada en Extremadura".



Baselga ha animado en este sentido a aprobar la iniciativa porque "hay que preservar las tradiciones y costumbres que legaron los antepasados" en Extremadura.



Como argumentos, el diputado de Cs ha defendido que "caza y medio ambiente" debe ser un binomio a conservar en la región, así como la "gran riqueza" que aportan las monterías en los municipios donde se celebran; y ha incidido en que la caza mueve ingresos de unos 385 millones de euros en Extremadura, así como que aporta vía impuestos unos siete millones de euros en la región.



En la misma línea, ha destacado la "conexión" de la caza con la cultura, la literatura, la poesía y el refranero, como según ha recordado han citado diferentes autores a lo largo de la historia; al tiempo que ha subrayado que también la presencia de dicha actividad en las letras de diferentes temas musicales.



Baselga, además, ha apuntado que "hay muchísimos pintores que han dedicado su tiempo y magníficas obras a la caza y la montería", como Adelardo Covarsí.



POSTURA SOCIALISTA



A su vez, el PSOE ha formulado una enmienda de sustitución --transaccionada finalmente por Cs-- a través de la cual el diputado Fernando Ayala ha recordado que lo que se puede hacer desde la Asamblea es pedir que se resuelva el expediente de declaración de la montería y la rehala como BIC pero no solicitar su aprobación o no.



Así, ha apostado por emplear "argumentos científicos, pragmáticos y sentimentales" para "hacer las cosas bien" ante la solicitud de declarar la montería y la rehala como BIC, pero "respetando el trabajo de los especialistas y de los técnicos".



"Para que un patrimonio inmaterial de la región pueda ser objeto de esta declaración lo que se precise es que se inicie y luego posteriormente se resuelva el expediente", ha señalado Ayala, quien ha subrayado que "la competencia de la Junta es ratificar, no es declarar bien de interés cultural, unos informes preceptivos y vinculantes que se emiten desde las instituciones" encargadas de tal cuestión.



"La Asamblea no puede instar a la Junta a que declare la montería y la caza como BIC, pero la Asamblea sí puede y en eso estamos de acuerdo solicitar a la Junta que resuelva el expediente y se puedan analizar todos los aspectos que hagan acreedor a esa práctica de bien de interés cultural", ha dicho.



En todo caso, Ayala ha incidido en que "tiene que quedar claro" que el PSOE se adhirió en su momento al Decálogo de la Caza en Extremadura, así como que ha apostado por "mejorar los valores de protección al medio ambiente y los efectos colaterales".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha tachado la propuesta de Cs de "inapropiada e incluso un poco ridícula", en tanto que ha considerado "obvio" que hay que esperar a la resolución de algo en "lo que ya se está trabajando desde la Consejería de Cultura, y ha considerado que lo contrario sería "atropellar la división de poderes".



Al mismo tiempo, ha considerado "imposible" que la montería y la rehala logren la declaración como Bien de Interés Cultural en Extremadura, "porque no hay consenso en la sociedad" al respecto.



En todo caso, ha incidido en que con esta postura Unidas por Extremadura no dice "no" a la caza sino "no" a nombrar BIC la montería y la montería porque considera tal declaración algo "innecesario" y "forzado" y que "no" tiene "consenso social".



"Nunca hemos defendido prohibirla" la caza, ha espetado De Miguel, quien ha defendido el valor económico de esa actividad pero de manera "sostenible y compatible con otros usos y respetuosa con el medio ambiente y el resto de especies"; y ha defendido que "la realidad es que todavía queda mucho para avanzar, para que la actividad cinegética sea compatible y sostenible" en Extremadura.



PP



A su vez, el diputado del PP Laureano León ha indicado que el PP apoya la declaración de la caza y las rehalas como BIC "por coherencia y por convicción"; y ha considerado que la Junta tiene que "dar respuesta" a la citada petición "de manera diligente" porque "es su obligación", al tiempo que ha criticado que ahora la Administración regional mantiene "de manera dubitativa" el citado expediente.



"Tenemos que exigir que la Junta de Extremadura dé respuesta a esta iniciativa, incoe el expediente, prepare la propuesta, en definitiva actúe", ha sentenciado León, quien ha apuntado que el PP se va a mantener "muy pendiente para que no duerma en el sueño de los justos y pueda ser una auténtica realidad" el expediente de petición para declarar BIC a la montería y la rehala en la comunidad.



Así, ha defendido tal declaración "por coherencia" porque el PP "ya" ha mostrado su apoyo a los colectivos sociales que han impulsado esta iniciativa, que "es la traducción en sede parlamentaria de una iniciativa social, de los distintos colectivos extremeños"; y también porque el PP "ha apoyado similares iniciativas en otras CCAA" como en Andalucía.



Asimismo, Laureano Léon ha incidido en que su partido apoya la iniciativa por "convicción", porque el PP cree que "es necesario, fundamental reconocer los valores tradicionales, culturales, sociales, económicos, históricos, antropológicos" que tiene la montería, que "es tradición histórica" y "ancestral" que se practica desde "hace más de 700 años" en Extremadura.



"La montería es una práctica social y cultural", ha espetado el 'popular', quien ha pedido que se reconozca "el valor antropológico incalculable que tiene la montería", que genera según ha dicho anualmente cerca de 160 millones de euros y empleo en los pueblos, a la vez que "asienta población en el entorno rural" extremeño.



CIERRE DEL DEBATE



A su vez, para cerrar el debate, Fernando Baselga (Cs) ha negado que la caza "contamine a otras especies" como ha señalado Unidas por Extremadura; y ha defendido que la caza es "compatible" con la "riqueza" medioambiental extremeña.



También, ha argumentado que hay casi 60.000 cazadores en Extremadura que superan en número a los colectivos contrarios a declarar la montería y la rehala como BIC; y ha considerado "importante" que la Junta "si legalmente hay posibilidades saque adelante ese expediente y lo autorice".



Asimismo, Baselga ha apostado por ser "coherentes" para declarar la montería y la rehala como BIC, porque "la caza forma parte de nuestras vidas, está presente cualquier sitio, en cualquier pueblo, en cualquier oficio que defiende el medio rural".