Unidas por Extremadura rechaza enmiendas totalidad y hará un "acto de fe" con PGEx 2020

El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha anunciado que su grupo rechazará la enmienda a la totalidad de los presupuestos regionales presentada por el PP y ha sostenido que hará con estas primeras cuentas de la legislatura un "acto de fe", aunque ha considerado que no son "creíbles".



Jaén, en el turno de fijación de posiciones de los grupos a la enmienda a la totalidad a los PGEx presentada por el PP, ha lamentado que el tibio crecimiento económico registrado a nivel nacional y el crecimiento de empleo apenas ha llegado a Extremadura.



Asimismo, ha lamentado que no se hayan puesto las "recetas adecuadas" para que la región saliera del "impasse" o de la crisis económica "de la mejor manera posible" y ante las afirmaciones de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, de que no ha habido recortes, ha indicado que le preocupa que niegue "la realidad".



Sobre el contenido de los PGEx para 2020, Álvaro Jaén ha considerado que tiene "mucho de ficción", ya que, en un contexto internacional en el que cae la economía, "no es creíble", ha dicho, un presupuesto expansivo para una región pobre como la extremeña.



De esta forma, ha remarcado que es de "ciencia ficción" creer que esto va a pasar, aunque ha indicado que su grupo va a hacer un "acto de fe" en este primer año y comprobará si dentro de doce meses se cumple las medidas y previsiones contenidas en las cuentas.



Así, se ha preguntado Jaén si la Junta conoce o maneja algún dato que a su partido se le escapa y por eso ha hecho los PGEx de esta forma, ya que de lo contrario, como ha añadido, las cuentas no son demasiado "creíbles".



También, ha alertado sobre el hecho de que la exclusión social se está cronificando en la región y la desigualdad es ya "galopante", algo que le preocupa, ya que, ante un contexto como éste, la sociedad extremeña no puede aguantar un presupuesto más "ficticio", ha dicho.



Por ello, Álvaro Jaén ha confiado en que la Junta rectifique y se dé cuenta de lo que pasa en el "exterior", además de advertir sobre la subida del déficit en la región en el último año, siendo la comunidad en la que más sube porcentualmente.

Ante enmienda de Cs

La diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha apostado por el diálogo y el consenso en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) y ha abogado por fiscalizar las modificaciones de crédito que el Ejecutivo regional realiza a lo largo del ejercicio.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones en el turno de fijación de posiciones de su grupo a la enmienda de totalidad a los PGEx presentada por Ciudadanos.

De esta forma, ha explicado que Unidas por Extremadura, a diferencia del PP y Ciudadanos, ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas como un "gesto de confianza" hacia el Ejecutivo regional.

Por ello, ha insistido en que su grupo hará en este próximo ejercicio de 2020 un control de las acciones del Ejecutivo regional y, si no cumple, su grupo presentará una enmienda a la totalidad en los siguientes proyectos de presupuestos.

Así, y de cara al siguiente paso de las cuentas extremeñas, ha anunciado que Unidas por Extremadura trabajará en enmiendas parciales dirigidas a que los pueblos extremeños "se mantengan vivos", a trabajar por una transición ecológica "justa y democrática", además de crear empleo.

"Podíamos decir que los presupuestos de 2020 tienen ingresos ficticios, que tienen unas cifras redondas, que podría ser el cuento de la lechera, que pueden ser difícilmente realizables, pero tenemos la labor como oposición de decirles las partidas que están mal", ha dicho.

Finalmente, Rodríguez ha resaltado que hay que llamar a las puertas del futuro gobierno nacional para que vengan los ingresos que la región necesita y para que se pueda hacer una Extremadura "próspera, donde las generaciones futuras decidan quedarse".