CCOO: Extremadura registra 22.683 accidentes laborales en 2019 y 9 muertes de trabajadores

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado entre enero y octubre de 2019 un total de 22.683 accidentes laborales, así como nueve fallecimientos de personas en su puesto de trabajo según ha detallado la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón.



En declaraciones a los medios antes de inaugurar unas jornadas para analizar la situación de la prevención de riesgos laborales en la región en la sede del sindicato en Badajoz, Encarna Chacón, ha concretado que ha habido un incremento "importante" del 3 por ciento con respecto al año anterior completo al haberse producido 22.683 accidentes laborales en la región, "lo cual es un dato alarmante", mientras que las nueve personas que han fallecido en el puesto de trabajo deben "seguir preocupando" y ha habido un aumento de las enfermedades profesionales, del reconocimiento de las mismas en 161 en concreto, aunque lo ha tachado como "insuficiente todavía".



"El sistema no funciona con la eficacia que debería para reconocer realmente cuáles son esas enfermedades profesionales, por lo tanto insistimos y aquí hay varios elementos a considerar de por qué está ocurriendo esto", ha valorado, para citar en primer lugar un elemento "fundamental" como derogar la Reforma Laboral "que precariza el empleo" y para que se tengan "unas condiciones" laborales adecuadas al ser la salud "un elemento de riesgo fundamental en los trabajadores".



Otros elementos a los que se ha referido Chacón son la "carencia muchas veces de recursos" de la administración pública para garantizar la vigilancia en la salud, así como la "irresponsabilidad del empresariado que no pone las medidas correctoras, la formación suficiente, para que estos accidentes no se contemplen", sobre lo cual ha recalcado que la salud es un derecho reconocido en la Constitución y que es "responsabilidad" de dichos agentes que "esto se corrija".



CAÍDAS EN ALTURA Y DROGAS



En relación a estas jornadas sobre riesgos laborales, la secretaria de Comisiones Obreras en la región ha precisado que, desde dicha central sindical, van a seguir trabajando para erradicar esta situación a través de jornadas de este tipo donde los delegados y delegadas en Salud Laboral se informan, se forman "y sobre todo intervienen en la empresa y con los empresarios para poner medidas que encaminen a que ciertas situaciones se vayan mejorando".



Sobre dicha jornada, ha puntualizado que se va a hablar sobre caídas en altura y también sobre "algo fundamental" como la drogadicción o las drogas en el ámbito laboral, acerca de lo cual ha recordado que tanto el tabaco como el alcohol son drogas "perfectamente legales" y que, a través de distintas campañas u acciones, son dos elementos cuyo consumo "parece" que se está reduciendo a nivel general y entre los propios trabajadores.



A nivel nacional, ha citado datos que arrojan que de un 50 por ciento de adicción al tabaco se ha reducido un 30; y que en el tema del alcohol de un 15 ha bajado a un 7,8, aunque hay un dato "muy muy preocupante" como el incremento de fármacos asociado a determinadas profesiones o sectores donde fundamentalmente trabajan mujeres.



Un aspecto este último que se ha incrementado de un 3 por ciento a un 7, por lo que ha abogado por "tener la alarma puesta" al ser "elementos tóxicos que se están empleando" para "hacer más llevadero lo que es el mundo laboral por la precariedad que se tiene, el estrés que se tiene, las condiciones laborales" y que todo ello "está perjudicando la salud de los trabajadores".



"Cuando hablamos de fármacos mucho más a las propias trabajadoras, por lo tanto desde Comisiones seguiremos insistiendo en denunciar estas situaciones y en poner soluciones a través de la formación y a través de la intervención, como decimos exigencia a la administración y también a los propios empresarios", ha insistido.



Sobre este último asunto, José Rodríguez Valdés de la secretaría Confederal de Salud Laboral que presenta en estas jornadas un informe específico sobre este punto, ha concretado que se dedican a todos los temas de la salud y también a las cuestiones que tienen que ver con el consumo de sustancias dado que ello tiene una repercusión.



Ha destacado igualmente la importancia de la prevención y de programas en las empresas que sensibilicen y formen a los trabajadores para que siga bajando el consumo de las citadas sustancias redundando en la salud de los mismos, a la vez que ha concretado que el consumo de alcohol y tabaco ha bajado de forma "significativa" según los últimos datos conocidos de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas en el ámbito laboral publicada en 2015.



Actualmente, ha continuado, se está haciendo el estudio para los cinco siguiente años, cuyos datos se tendrán a finales de 2020 y sobre lo cual ha expuesto que creen que puede haber un "pequeño repunte" en el consumo de alcohol y tabaco aunque serían "cuestiones poco significativas" frente a la tendencia de los últimos tiempos.



Finalmente y en cuanto a fármacos se refiere, ha manifestado que se trata de sedantes o pastillas para dormir, para la ansiedad o para la depresión que suelen ser los que "a priori" ,y junto a antiinflamatorios que pueden llevar opióides, generan dependencia.