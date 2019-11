Sting, Pastora Soler, Perales, Amaral o Estopa, estarán en el Stone & Music de Mérida 2020

Ep.

El artista británico Sting abrirá el próximo 2 de agosto la quinta edición del Stone & Music Festival de Mérida, una cita que tiene como primeras confirmaciones a Pastora Soler, Amaral, Estopa, Ara Malikian, José Luis Perales y el tributo a Queen 'God Save The Queen'.



Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta este sábado, 1 de diciembre, a partir de las 10,00 horas, tanto online en la web del festival, como en la taquilla física ubicada en el Hotel Ilunion Mérida Palace.



Este primer avance de conciertos ha sido presentado este viernes en Mérida por parte del director del festival, Carlos Lobo, quien ha estado acompañado por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



Sting presentará en el albergue 'El Prado' su último espectáculo 'Sting: My songs'. "Cuanto años hemos necesitado para intentar que un artista tan internacional como Sting nos acompañe en Mérida y nos acompañe dentro del festival", ha destacado Lobo.



El resto de actuaciones tendrán lugar en el Teatro Romano de Mérida y, así, Pastora Soler lo hará el 30 de agosto; Amaral, el 4 de septiembre; Estopa, el 8 de septiembre; Ara Malikian, el 13 de septiembre, José Luis Perales, el 20 de septiembre y 'God Save the Queen', el 26 de septiembre.



EDICIÓN "MÁS AMBICIOSA"



En la presentación, Carlos Lobo ha resaltado que esta quinta edición es la "más ambiciosa" y con ella los organizadores quieren "devolver el cariño y el apoyo del público", además de responder a las expectativas depositadas.



También ha resaltado Lobo que en esta edición, la "más internacional y con mayor protagonismo femenino", se ampliará el número de conciertos, que podrían alcanzar una quincena.



Así, el cartel completo del Stone & Music Festival, que cuenta con un presupuesto de 2.250.000 euros, se irá conociendo en las próximas semanas y comprenderá un mes y medio de música.



Finalmente, Carlos Lobo ha agradecido la colaboración mostrada por el Ayuntamiento de Mérida desde los inicios de este evento y ha valorado la disposición de su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.



Por su parte, el primer edil emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado lo que supone para la ciudad la celebración de un evento como el Stone & Music Festival, que reporta unos importantes retornos, además de más de 150.000 euros en tasas al Consorcio de la Ciudad Monumental.



"No creo que exista ahora mismo en Extremadura ningún producto que con menor inversión pública traiga tanto retorno económico como el Stone & Music Festival", ha dicho.