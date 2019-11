Gil Rosiña aboga por una mejor formación en perspectiva de género de los profesores

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha abogado este jueves por la necesidad de una "mejor formación en perspectiva de género" de los profesores y de la administración de justicia.



En concreto, la titular de Igualdad del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en Mérida, donde ha inaugurado las Primeras Jornadas contra la Violencia Sexual en Extremadura, organizadas por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), y que han contado también con la asistencia de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses.



Así pues, durante su intervención, Gil Rosiña ha subrayado que este país "no puede seguir ignorando" que no se está educando a los jóvenes ni formando a los futuros maestros con perspectiva de género.

"Eso hay que decirlo, ponerlo sobre la mesa para que se aborde desde una reforma estructural educativa en nuestro país", ha aseverado.



Igualmente, la consejera de Igualdad y portavoz ha señalado que, con todo el respeto a la independencia del poder judicial, hay que poner de manifiesto la "necesaria implicación y formación en perspectiva de género" de todas las personas que intervienen en la administración de la justicia, del mismo modo que se está haciendo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los policías locales y con los médicos de atención primaria, que, "en la mayoría de las ocasiones, son el primer paso para la detección de un caso de violencia machista".



"Si lo estamos haciendo con todos los que forman parte del puzzle, hay piezas de ese puzzle que no debemos dejar fuera y una fundamental es el poder judicial", ha incidido.



EL PACTO DE ESTADO, PIEDRA ANGULAR



Por otro lado, la responsable de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha puesto en valor el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese sentido, ha indicado que no existe un antecedente de acuerdo semejante al Pacto de Estado en los 40 años de democracia de nuestro país, un pacto del que ha resaltado que se ha elaborado con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, que está dotado de recursos económicos y que dispone de una "pata fundamental" que es la Comisión de Seguimiento y Evaluación en las Cortes Generales.



"Estos tres ingredientes hacen que el Pacto de Estado contra la violencia de género sea la piedra angular y el instrumento fundamental para luchar contra las violencias machistas", ha matizado, al tiempo que ha instado a la ciudadanía a tomar conciencia del "importante instrumento que tenemos no ya los políticos, sino la sociedad en su conjunto para trabajar y erradicar la violencia de género", según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



SISTEMA DE PROTECCIÓN



Del mismo modo, Gil Rosiña ha valorado el sistema de protección e intervención con las mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género del que dispone Extremadura, señalando que, diez años después de la aprobación de la Ley de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género en Extremadura en el año 2011, es el momento de evaluar todo ese proceso.



Por ello, ha explicado que, desde que asumió las competencias de Igualdad en esta legislatura, está hablando y escuchando a todos los que intervienen en el proceso para abordar esta evaluación.



Finalmente, la titular extremeña de Igualdad ha señalado la importancia de jornadas como éstas, que inciden en la formación de los futuros gestores en políticas de Igualdad, destacando la participación de los alumnos de los módulos de Igualdad de los Institutos Al Qazeres y Bárbara de Braganza de Cáceres y Badajoz, respectivamente



"Es verdad que tenemos unas leyes extraordinarias, es verdad que tenemos un instrumento muy potente que aspira a ser la piedra angular que dé respuesta a la violencia de género que es el Pacto de Estado pero también es cierto que tenemos que hacer sesiones de trabajo como éstas para evaluar qué no estamos haciendo bien y para poner en marcha los instrumentos, los profesionales y los recursos públicos para la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género", ha finalizado.