Vara defiende que Sánchez ya ha "movido ficha" para formar Gobierno, ahota toca al resto

Ep



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha "movido ficha" al alcanzar un preacuerdo con Unidas Podemos para formar gobierno, por lo que ha señalado que a partir de ahora "los demás tienen en sus manos la solución".



Fernández Vara ha valorado que este preacuerdo firmado este martes entre PSOE y Podemos supone "cumplir con el compromiso" de Pedro Sánchez, que ya "había dicho que en las primeras 48 habría una oferta, y la ha habido, y está plasmada", matizando que ahora "falta que se decidan los demás".



Sobre ese acuerdo firmado entre PSOE y Podemos, el dirigente socialista extremeño ha señalado que "todo el mundo estaba pidiendo que quien puede mover ficha, que es quién ganó las elecciones, la moviera, y la ha movido".



"A partir de ahora, los demás tienen en sus manos el resto de la solución", ya que con este preacuerdo de PSOE y Podemos se alcanza una mayoría de 155 diputados que "pueden ofrecer una solución para este país", por lo que ahora "falta que el resto decida".



En ese sentido, Vara ha destacado que le "gustaría que se pudiera conformar una mayoría sin los independentistas", ya que "sería bueno para Extremadura, y para España", y ha defendido que "pueden salir las cuentas" para formar gobierno sin el apoyo de los independentistas "si alguien hace un esfuerzo, apoyando la investidura".



Así, ha instado a esperar porque "cada uno tiene su responsabilidad", tras lo que ha reafirmado es que "todos tenemos seguro que no puede haber más elecciones" pues, sería un "absoluto escándalo y un desastre", por lo que "todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo" para que haya un gobierno.



"Hoy se ha hecho un primer esfuerzo" con la firma del preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por lo que ahora "quedan por hacer otros en las próximas semanas".



ESPAÑA NECESITA MAYORÍAS DE ESTADO



En este punto, y "aunque haya una mayoría de Gobierno", Fernández Vara ha recordado que "el futuro de este país necesita de otras mayorías" en relación a Cataluña o los "grandes desafíos" que hay por delante, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



Ante esta situación, el dirigente socialista extremeño ha defendido que "no es incompatible el llegar a acuerdos para una investidura, con que luego pueda haber acuerdos para una mayoría de Estado en otros asuntos", y ha confiado en que "ojalá que sea así".



De hecho, ha aseverado que en estas "mayorías de Estado no sobra nadie, ni nadie debería estar ausente".