Polo reconoce el "mal resultado" de Ciudadanos y apela a hacer "autocrítica"

El presidente y portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ha reconocido el "mal resultado" de la formación naranja en las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre, en relación al cual ha apelado a hacer "autocrítica en varias dimensiones", la primera como políticos por haber llevado al país a unos segundos comicios que "además no sirven para clarificar nada".



"Desde Ciudadanos evidentemente reconocemos que esta noche hemos tenido un mal resultado, un resultado que en absoluto era el esperado pero que es el que los españoles y los extremeños han querido", ha señalado Polo en una comparecencia tras conocerse los resultados de los comicios generales de este domingo, en relación a los cuales ha expuesto que, desde Cs, tienen que apelar a la "autocrítica en varias dimensiones".



La primera de ellas, ha concretado, como políticos por haber llevado al país a unas segundas elecciones "que además no sirven para clarificar nada que no estuviera ya en el escenario político" y que "no sirven para poder solucionar más de lo que ya solucionaron las elecciones del 28 de abril", ante lo cual ha valorado que se está ante una situación "que no es que sea la misma que el 28 de abril, sino que es incluso más complicada".



También apela Polo a la "autocrítica" por "ser parte de esa situación de no haber sabido tener un Gobierno cuando debíamos haber tenido un Gobierno" y como partidos políticos "por no ser capaces de habernos entendido entre nosotros para que España tuviera ya un Gobierno en marcha" y un Ejecutivo que tomara decisiones, y "en definitiva que ayudara a poner en marcha tantos proyectos que, desde las comunidades autónomas, están paralizados y están pendientes".



"Hemos dicho muchas veces que Extremadura es, probablemente, una de las comunidades autónomas que más necesita tener un Gobierno", ha incidido Cayetano Polo.



AUTOCRÍTICA COMO PARTIDO



Polo ha considerado además que también tienen que hacer autocrítica "como partido" y, desde este lunes a primera hora, "porque evidentemente es una realidad que Ciudadanos es el partido más penalizado por no haber sido capaces de tener un Gobierno hoy en día para nuestro país".



Una "autocrítica", ha matizado, que "tiene que hacerse de una manera serena, de una manera tranquila pero conscientes de la situación en la que nos encontramos", en la que España "hoy por hoy tiene un problema mayor para formar Gobierno del que tenía antes".



Del mismo modo, ha sostenido que, frente a esas noches electorales que "en la mayoría de los casos sirven para decir que todo el mundo ha ganado", desde Cs tienen que ser "valientes" y "decir que la clase política fracasó en su día por no ser capaces de dar un Gobierno a este país".



"Y nosotros como partido, insisto, tenemos que hacer esa autocrítica para empezar a trabajar desde mañana mismo en ser parte de la solución y no ser parte del problema", ha agregado, para incidir en que "ser de centro nunca ha sido fácil" y en que Cs es un partido de centro, de gente liberal y "valiente", así como "necesario" para España y Extremadura.



"Y ahí seguiremos trabajando, trabajando porque los extremeños necesitan a Ciudadanos, porque los españoles necesitan a Ciudadanos, y porque Ciudadanos volverá a ser ese partido que ilusionó, que ilusiona, y que seguirá ilusionando a tantos españoles, a tantos extremeños porque será y sigue siendo el partido que necesita nuestra democracia para regenerarla y para reformarla y huir del bipartidismo que tanto daño nos ha hecho durante tanto tiempo", ha remachado Polo.