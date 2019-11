Monago, convencido de que los ciudadanos con su voto lograrán haya Gobierno

Ep



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, se ha mostrado convencido de que no habrá nueva repetición de elecciones porque tras las votaciones de este domingo se podrá conformar un Gobierno que es, ha señalado, lo que desean los ciudadanos y también sus representantes, que están "cansados" de la situación de bloqueo.



Así lo ha reconocido en declaraciones tras votar en Badajoz, acompañado por el alcalde de la ciudad y candidato al Senado por esta provincia, Francisco Javier Fragoso, donde ha apuntado que es un domingo "muy deseado" porque se abre una oportunidad para la formación de un Gobierno.



En este sentido, ha apuntado que los ciudadanos han tomado "buena nota" de lo ocurrido en los últimos meses en la política española y que, con su voto, van a ser capaces de sumar lo que no han conseguido sus representantes desde el pasado mes de abril.



"Los ciudadanos siempre tienen la razón", ha dicho Monago, quien ha remarcado que "lo que no ha podido sumar la política lo van a hacer los ciudadanos con su voto".



Por ello, les ha animado a votar "en libertad", porque espera que sea una jornada que se desarrolle "con normalidad".