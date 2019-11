Vara: "España ya no aguanta más" y "solo puede haber un gobierno en torno al PSOE"

Ep

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha advertido este jueves que "España ya no aguanta más" sin gobierno, tras lo que se ha mostrado convencido de que en la actualidad "solo puede haber un gobierno en torno al PSOE.



En su intervención, Fernández Vara ha apuntado que este domingo, 10 de noviembre, España se juega su futuro para una temporada, tras lo que ha señalado que ante el "escenario complicado" que existe en España y en Europa, "solo puede ganar el PSOE", ya que todos los resultados de encuestas "dan como posible un gobierno del PSOE".



"Pues si solo hay una opción, que es un gobierno del PSOE, reforcemos esa opción, que el PSOE pueda gobernar sin tener que estar negociando con quienes quieren bloquear mucho más tiempo", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha lamentado que tras las elecciones generales de abril "era el bloqueo por el bloqueo".



Ante esta situación, Vara ha advertido de que "España ya no aguanta más", por lo que "tiene que haber gobierno, y solo puede haber un gobierno en torno al PSOE", ha resaltado el dirigente socialista, quien ha asegurado que "a Extremadura le interesa que gane quien se preocupa por esta región", que a su juicio, es el gobierno de Pedro Sánchez.



Respecto a Podemos, Fernández Vara ha confiado en que "algún día nos podamos llegar a encontrar con Podemos", pero ha asegurado no se podrán encontrar "aceptando bajo ningún concepto, la autodeterminación de los pueblos de España".



Y es que, Vara ha defendido que "cada uno puede sentirse español como quiera", pero siempre que "sentirse español de una manera o de otra no te otorgue ni más derechos ni más deberes", a lo que ha reafirmado que "la unidad de España no está en duda, ni la soberanía nacional está en discusión".



"Sobre esa base, sentémonos a hablar, pero esto no se discute", ha reiterado Fernández Vara, quien ha reafirmado su defensa de la Constitución de 1978, ante lo que ha considerado que "la única manera de generar un espacio de convivencia para el futuro, probablemente sea cambiarla", ha resaltado.



Además, el dirigente socialista se ha mostrado "muy orgulloso" de su partido, que en momentos "muy complicados" ha ofrecido su "mejor versión" en aspectos como el feminismo, la ecología, la tolerancia o la plena inclusión.



Finalmente, Vara ha destacado que este domingo en las elecciones generales "España se la juega", ya que debe decidir hacia donde quiere ir, tras lo que ha reafirmado que "el único partido que tiene una idea clara de qué hacer y hacia dónde ir, es el PSOE".



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves en un acto de campaña celebrado en la localidad cacereña de Plasencia, y en el que también han intervenido la secretaria general del PSOE de Plasencia, Blanca Martín, y los candidatos socialistas al Congreso y al Senado Mireya Conejero y Javier Garcinuño.