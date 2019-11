Albert Rivera aboga por "recuperar la igualdad" de Extremadura con un "tren digno"

Ep.



El presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha reivindicado este miércoles la necesidad de "recuperar la igualdad" para Extremadura, a través de un "tren digno" para la comunidad y una financiación autonómica "justa" que tenga en cuenta variables como la despoblación o el envejecimiento.



Para ello, el candidato de Ciudadanos ha abogado por "bajarle el volumen a Torra, y darle volumen a los extremeños", así como por "quitarle protagonismo a los que la lían, y dar protagonismo a los que cumplen".



Albert Rivera se ha pronunciado de esta forma este miércoles en Mérida, donde ha visitado el Acueducto de los Milagros acompañado de las cabezas de lista de Cs al Congreso por Cáceres y Badajoz, María Victoria Domínguez y María José Calderón, respectivamente, y el presidente regional del partido, Cayetano Polo.



En su intervención, el dirigente nacional de Ciudadanos ha considerado que Extremadura "lo primero que necesita es recuperar la igualdad", para lo cual "es necesario tener un tren igual que los demás", ha dicho.



"No hay derecho a que en algunas comunidades autónomas, donde algunos líderes políticos cortan literalmente aeropuertos y bloquean literalmente estaciones de AVE como el señor Torra", tengan cinco estaciones de AVE y cuatro aeropuertos, mientras Extremadura "no tiene un tren digno".



Por eso, ha reivindicado "igualdad" para Extremadura, y se ha comprometido a que si es presidente del Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre, los extremeños "dejarán de tener que reclamar ese tren de la dignidad para que sea una realidad".



De hecho, ha abogado por que esta nueva legislatura "sea la de las reformas, la de la igualdad y la de cumplir compromisos", tras lo que ha resaltado su deseo de "venir a Extremadura a inaugurar vías de tren con un tren de alta velocidad, con un tren digno", ya que en la actualidad "no hay derecho" a que un tren "para ir de Madrid a Badajoz, tarde siete horas".



Y es que, "mientras que los extremeños pagan impuestos, cumplen la ley, no la lían, no cortan carreteras y no montan barricadas, mientras que los extremeños cumplen", los separatistas "justifican la violencia, la lían, cortan estaciones y aeropuertos que aquí no tienen", ha dicho.



Por todo ello, "ha llegado el momento de la verdadera revolución de la igualdad", tras lo que ha recordado que el Estado autonómico "se pensó para distribuir riqueza y para descentralizar servicios", pero "ha acabado "fragmentando los servicios y quitándoles derechos a muchos españoles, que no tienen los mismos derechos en toda España".



"DEJAR DE PREMIAR LOS PRIVILEGIOS"



Para ello, ha abogado por "dejar de premiar los privilegios, como quieren el PP y PSOE: darle todavía más competencias y más dinero, y darle a los jueces también a Torra", y ha abogado por "recuperar la igualdad" y darle una financiación autonómica "justa" a Extremadura, en el que también se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento.



En ese sentido, el candidato de Ciudadanos se ha comprometido a "reactivar" el pacto por la financiación autonómica "que PP y PSOE llevan abandonando cinco años", de tal forma que "no solo se tienen que tener en cuenta los recursos o la población, que también, por supuesto", sino también "cuánto cuesta un servicio prestado en un pueblo de Badajoz o de Cáceres".



Para ello, es necesario que el sistema de financiación autonómica "no lo diseñen los separatistas y Zapatero en un despacho", como ocurrió con la última, según Rivera, sino que "la próxima financiación autonómica la tenemos que hacer entre todos los españoles, en una mesa con 17 comunidades autónomas".



Una financiación autonómica en la que, a juicio de Rivera, "también hay que calcular de una manera justa el 'cuponazo' vasco que el PSOE y el PP le dieron a los nacionalistas vascos", para que sea un sistema "con solidaridad", que "necesita escuchar a todos los españoles".