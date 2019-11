PP subraya que el paro sube en todos los sectores y aumenta brecha con media nacional

La portavoz del GPP, Cristina Teniente, ha subrayado que el paro ha subido en todos los sectores en el mes de octubre y, además, continúa aumentando la brecha con la media nacional.

"Pocas interpretaciones caben a unos datos que son demoledores", ha aseverado Teniente, tras conocerse la estadística de los servicios de Empleo que arroja una subida de 3.310 parados más y 2.740 afiliados menos a la Seguridad Social en Extremadura.

La portavoz del PP ha explicado que la subida del paro en todos los sectores se agrava con el crecimiento "alarmante" del paro en la industria y en el sector agrario, que acumula subidas consecutivas en los últimos meses y que muestra que se transita por un camino "lamentable" que deteriora "nuestro frágil mercado laboral".

Para el GPP, se evidencia que estamos ante el segundo peor dato mensual de octubre desde 2012, el peor dato interanual desde 2013 y el peor dato de afiliación, desde 2014.

"Vamos a más y nos acercamos al abismo de otra crisis", ha señalado Teniente. Preocupa especialmente la subida de paro en el sector agrario, porque estamos hablando de 1.000 parados más en la agricultura: uno de cada tres nuevos desempleados extremeños trabajaba en el campo, y significa la quiebra del mercado laboral en uno de los pilares para "retener trabajadores en nuestros pueblos" y paliar la sangría de la despoblación.

La portavoz del Grupo Popular ha incidido en que se han dado 845 contrataciones menos que en el mes de septiembre y que, además, el 95% de esas contrataciones son temporales, por lo que "lo poco que se contrata es precario".

Según el GPP, no caben las interpretaciones positivas de la Junta porque "no reconocer el problema, significa no poner remedios".

En resumen, Teniente ha subrayado que estamos ante un "octubre negro" en un contexto laboral muy complicado y "hay que tomar medidas", porque nos hallamos en una situación de bloqueo político, económico e institucional.