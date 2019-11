Floriano advierte de que "no se puede confiar" en Pedro Sánchez

Ep.

El cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Cáceres, Carlos Floriano, ha lamentado que en el debate de este pasado lunes entre los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez "fue incapaz de responder" a dos preguntas "clave" como son "cuántas naciones hay en España" y si "piensa formar gobierno con los independentistas".

Dos preguntas que le formuló el dirigente del PP, Pablo Casado, y a las que Pedro Sánchez "fue incapaz de responder", por lo que Floriano ha aseverado que "no se puede confiar como presidente del Gobierno en alguien que no tiene claro si va o no va a pactar con los que quieren romper España, y no sabe que en España solo hay una nación, que es la española".

De esta forma se ha pronunciado Floriano en declaraciones a los medios de comunicación este martes durante su visita a Plasencia, donde ha llamado a "todos los que no quieren que gobierne Pedro Sánchez" a que "concentren su voto en el PP".

A su juicio, "es muy importante sumar", y "España suma en torno al PP", ha reafirmado Floriano, quien ha asegurado además que "la economía española se ha ralentizado", ya que los datos de empleo conocidos este martes son "ciertamente preocupantes" para la provincia de Cáceres y para el conjunto de España, ya que suponen "el peor mes de octubre desde 2019.

Por eso, "si queremos que la crisis no nos golpee como nos ha golpeado en otras ocasiones con los gobiernos del PP, y si queremos resolver el drama territorial" que hay en España, es necesario "hacer un esfuerzo por sumar, y sumamos en torno a Pablo Casado y al PP", ha reafirmado Carlos Floriano.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN EXTREMADURA

Por otra parte, el cabeza de lista del PP al Senado por Cáceres ha señalado que "el compromiso presupuestario más importante que ha habido" en Extremadura "en todos los ámbitos de la inversión ha sido siempre con los gobiernos del PP".

En ese sentido, Floriano ha asegurado que "cuando a Plasencia le ha ido mejor con inversiones desde el Gobierno de España ha sido con gobiernos del PP", tras lo que ha defendido que "no cabe en cabeza humana que una ciudad como Plasencia no tenga una parada del AVE".

Finalmente, ha aseverado que el PP en el Gobierno de la Moncloa seguirá "impulsando lo que tiene que ser la llegada del AVE a Extremadura por fin, y también el que en Plasencia exista una estación", que según ha señalado, "cuando gobernaba el PP estaba presupuestada y planteada", ha concluido.