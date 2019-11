Cs propone bajar el IRPF y crear una "tarifa plana" para agricultores y ganaderos

La diputada regional de Ciudadanos en Cantabria y especialista y asesora de la formación naranja en materia de Agricultura y Ganadería, Marta García, ha defendido que los agricultores y ganaderos "queremos trabajar y no tener que dejar nuestra producción para hacer papeles".

Esta ha sido una de las reivindicaciones de esta ganadera cántabra que, junto a la candidata de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Badajoz, María José Calderón, y el portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha afirmado tras haberse reunido con el presidente de la organización agraria Unión Extremadura, Luis Cortés.

García ha criticado que el sector ganadero y de la agricultura tiene problemas con las campañas de saneamiento, con una Política Agraria Común (PAC) "injusta y discriminatoria", con falta de infraestructuras, con una burocracia "que abruma" y ha aseverado que desde la formación naranja se apuesta de "manera seria y decidida por mejorar las condiciones en las que se trabaja en el medio rural".

"Desde Ciudadanos, queremos poner sentido común al medio rural. Tenemos derecho a tener acceso rodado, a poder llamar al 112, a tener cobertura móvil, a poder utilizar Internet", ha defendido García, recordando que "si el pueblo no produce la ciudad no come y el medio rural se muere".

MEDIDAS CONCRETAS

Por ello, entre García y Calderón han desgranado algunas de las medidas que defiende la formación liberal para este sector como "una bajada de impuestos" que se vea reflejada en una reducción en un 60 % del IRPF de las personas empleadas en el ámbito rural, que las mujeres y los jóvenes menores de 30 años que abran un negocio tengan una tarifa a la Seguridad Social de 30 euros durante 2 años, que los autónomos que sean padres o madres no paguen cuotas, durante los 3 años siguientes a la finalización de sus permisos por el nacimiento de un hijo y, la eliminación del Impuesto de Sucesiones.

También han incidido en la necesidad de modernizar los regadíos, apostar por la innovación, la conectividad de banda ancha en todos los hogares españoles, urbanos o rurales, la apuesta por la caza, la pesca, la ganadería y la agricultura "como motores socioeconómicos del medio rural" y una reducción del 50% a los impuestos de transmisiones patrimoniales y para arrendamiento "algo que da cierto ánimo a aquello que quieren emprender en el mundo rural", ha señalado Calderón.

"Necesitamos que la gente pueda trabajar y vivir en el medio rural y que los que están no se tengan que marchar como lamentablemente está ocurriendo. El campo español es el que va a luchar e intentar acabar con el cambio climático", ha aseverado la diputada cántabra de la formación naranja.

Asimismo, Calderón ha asegurado que "el papel de la mujer en el medio rural traerá fijación al territorio" algo fundamental en una región como Extremadura que "lucha contra la despoblación".

Finalmente, el presidente de Unión Extremadura, Luis Cortés, ha indicado que durante a reunión que han mantenido ha trasladado a la formación naranja tres problemas fundamentales de la región como una "sequía impresionante ante la que la Administración no ha hecho nada"; los bajos precios de los productos y la PAC de la que ha advertido que "vendrá menos dinero".